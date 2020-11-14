Лига наций УЕФА
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Матч Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбитров
Финальный матч Лиги наций будет судить Тасос Сидиропулос
Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбиров во главе с Тасосом Сидиропулосом.
На бровках ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр встречи – Василис Фотиас.
Напомним, игра пройдет 17 ноября в Люцерне.
После четырех туров у Германии и Украины по 6 очков. Возглавляет группу Испания, у которой на один набранный пункт больше.
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