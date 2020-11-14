Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбиров во главе с Тасосом Сидиропулосом.

На бровках ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр встречи – Василис Фотиас.

Напомним, игра пройдет 17 ноября в Люцерне.

После четырех туров у Германии и Украины по 6 очков. Возглавляет группу Испания, у которой на один набранный пункт больше.