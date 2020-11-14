  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Матч Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбитров
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбитров

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Финальный матч Лиги наций будет судить Тасос Сидиропулос

Матч Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбитров
Новина українською

Матч 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина обслужит греческая бригада арбиров во главе с Тасосом Сидиропулосом.

На бровках ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертый арбитр встречи – Василис Фотиас.

Напомним, игра пройдет 17 ноября в Люцерне.

После четырех туров у Германии и Украины по 6 очков. Возглавляет группу Испания, у которой на один набранный пункт больше.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швейцария
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...