Лига наций УЕФА
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Германия получила все негативные тесты перед матчем с Украиной
Коронавирус в стане немецкой сборной не обнаружен
Сегодня, 14-го ноября сборная Германии примет национальную команду Украины в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона A.
Футболисты, тренерский штаб, а также персонал немецкой сборной сдали тесты на COVID-19. Все полученные результаты оказались негативными.
Ранее стало известно, что
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Источник:Sportbuzzer
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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.11.2020 в 17:54
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bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:36
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bimbobo (Lviv)
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okolegko (Київ)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
14.11.2020 в 17:00
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-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 17:19
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pilips111 (Чернигов)
14.11.2020 в 16:22
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