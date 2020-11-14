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Лига наций УЕФА

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Германия получила все негативные тесты перед матчем с Украиной

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Коронавирус в стане немецкой сборной не обнаружен

Германия получила все негативные тесты перед матчем с Украиной
Новина українською

Сегодня, 14-го ноября сборная Германии примет национальную команду Украины в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона A.

Футболисты, тренерский штаб, а также персонал немецкой сборной сдали тесты на COVID-19. Все полученные результаты оказались негативными.

Ранее стало известно, что четыре игрока украинской команды заразились коронавирусом. Речь идет о таких футболистах: Ярмоленко, Коваленко, Сидорчук и Цыганков.

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В статье: Лига Наций Сборная Германии
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Источник:
Sportbuzzer

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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.11.2020 в 17:54
На базі чмохтаря...)
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0
0
bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:36
МАТЧ ІЗ НІМЕЧЧИНОЮ ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА ГРАФІКОМ: УСІ СЬОГОДНІШНІ ТЕСТИ НА КОРОНАВІРУС У ЗБІРНІЙ УКРАЇНИ — НЕГАТИВНІ
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0
0
bimbobo (Lviv)
14.11.2020 в 17:34
Якщо будуть нас сильно щемити, то можемо їм позичити трохи корони)) Так що нехай краще сидять на своїй частині поля і дотримуються соціальної дистанції!)) Нас нічия влаштує!
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0
-1
avatar
okolegko (Київ)
14.11.2020 в 17:24
Додамо їм позитиву
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0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
14.11.2020 в 17:00
Це тільки динамівці ігнорують збірну
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0
-3
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 17:19
13 октября 2020. сб. Украины: 1. Бущан, 4. Забарный, 16. Миколенко, 21. Караваев, 2. Соболь, 5. Сидорчук ( до 60') , 19. Макаренко Е., 7. Ярмоленко, 9. Яремчук, 10. Шапаренко, 22. Зубков ( до 65') - стартовый состав на игру с Испанией. Из "Динамо" 6 игроков. Сколько игроков из "Шахтера"??? Украина Выиграла 1:0. На замену вышли Коваленко и Цыганков.
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
14.11.2020 в 16:22
Быть такого не может. Немцы брешут.
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0
-2


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