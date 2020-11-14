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Малиновский: Первоначальная задача - остаться в элитном дивизионе Лиги Наций
Украинский хавбек поделился мыслями перед матчем с немцами
Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский высказался накануне поединка против Германии в рамках Лиги Наций. Начало встречи - 21:45.
"Первоначальная задача – остаться в элитном дивизионе, чтобы опять играть с такими командами высокого уровня. Нужно готовиться в первую очередь к матчу против Германии, потому что тяжело загадывать.
Все будет зависеть от этого матча, нам нужно добиться положительного результата. А положительным результатом может быть как ничья, так и победа. Мы играем на выезде против сильного соперника.
Мы тоже должны показать свою силу и не стесняться играть с ними в футбол, стараться играть в быстрый, современный, динамичный футбол. С хорошими скоростями, прессингом и отбором мяча. При возможности более хладнокровно действовать в контратаках, при последней передаче" – рассказал украинец.
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