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Малиновский: Первоначальная задача - остаться в элитном дивизионе Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Украинский хавбек поделился мыслями перед матчем с немцами

Малиновский: Первоначальная задача - остаться в элитном дивизионе Лиги Наций
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский высказался накануне поединка против Германии в рамках Лиги Наций. Начало встречи - 21:45.

"Первоначальная задача – остаться в элитном дивизионе, чтобы опять играть с такими командами высокого уровня. Нужно готовиться в первую очередь к матчу против Германии, потому что тяжело загадывать.

Все будет зависеть от этого матча, нам нужно добиться положительного результата. А положительным результатом может быть как ничья, так и победа. Мы играем на выезде против сильного соперника.

Мы тоже должны показать свою силу и не стесняться играть с ними в футбол, стараться играть в быстрый, современный, динамичный футбол. С хорошими скоростями, прессингом и отбором мяча. При возможности более хладнокровно действовать в контратаках, при последней передаче" – рассказал украинец.

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В статье: сборная Украины Руслан Малиновский Лига Наций Сборная Германии
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Источник:
"Футбол NEWS"

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