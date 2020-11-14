Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги Наций. ВИДЕО

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона D сборная Сан-Марино принимала Гибралтар. Команды сыграла в нулевую ничью.

Этот поединок рассудила украинка Екатерина Монзуль. Таким образом, первая женщина-арбитр, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины дебютировала на международной арене и провела свой первый матч в рамках Лиги Наций.

Вместе с Монзуль на матче работали линейные арбитры Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. В роли 4-го судьи выступала Анастасия Романюк.

39-летняя Монзуль в течении игры показала четыре желтые карточки, а также на 49-й минуте удалила защитника хозяев Давиде Симончини.

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Групповой этап - Лига D - Группа 2

Сан-Марино, Серравалле

Сан-Марино - Гибралтар 0:0