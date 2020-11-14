Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги Наций. ВИДЕО
Екатерина рассудила поединок Сан-Марино - Гибралтар
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона D сборная Сан-Марино принимала Гибралтар. Команды сыграла в нулевую ничью.
Этот поединок рассудила украинка Екатерина Монзуль. Таким образом, первая женщина-арбитр, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины дебютировала на международной арене и провела свой первый матч в рамках Лиги Наций.
Вместе с Монзуль на матче работали линейные арбитры Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. В роли 4-го судьи выступала Анастасия Романюк.
39-летняя Монзуль в течении игры показала четыре желтые карточки, а также на 49-й минуте удалила защитника хозяев Давиде Симончини.
Видео удаления
Групповой этап - Лига D - Группа 2
Сан-Марино, Серравалле
Сан-Марино - Гибралтар 0:0
Популярное сейчас
- Германия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
- Кто может сыграть с Германией? Поменяется ли вратарь в сборной? Нужны ли Шеве Марлос и Мораес?
- Малиновский: Жаль, что мы столкнулись с такой ситуацией перед ответственной игрой с Германией
- Украина объявила заявку на матч с Германией
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО