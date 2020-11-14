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Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги Наций. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Екатерина рассудила поединок Сан-Марино - Гибралтар

Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги Наций. ВИДЕО
Новина українською

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона D сборная Сан-Марино принимала Гибралтар. Команды сыграла в нулевую ничью.

Этот поединок рассудила украинка Екатерина Монзуль. Таким образом, первая женщина-арбитр, которая обслуживала матчи премьер-лиги Украины дебютировала на международной арене и провела свой первый матч в рамках Лиги Наций.

Вместе с Монзуль на матче работали линейные арбитры Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. В роли 4-го судьи выступала Анастасия Романюк.

39-летняя Монзуль в течении игры показала четыре желтые карточки, а также на 49-й минуте удалила защитника хозяев Давиде Симончини.

Видео удаления

Групповой этап - Лига D - Группа 2

Сан-Марино, Серравалле

Сан-Марино - Гибралтар 0:0

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В статье: сборная Сан-Марино Лига Наций Екатерина Монзуль Национальная сборная Гибралтара
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Комментарии (5)
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Ігор Холост (Львов)
14.11.2020 в 18:02
Все по ділу
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
14.11.2020 в 18:10
таки да; і без телевізору
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
14.11.2020 в 18:02
Совершенно справедливая КК.
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+1
0
Одинзавсех (Харьков)
14.11.2020 в 18:01
Совершенно справедливо!
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
14.11.2020 в 17:57
Тепер навіть такого рівня не отримає
Ответить
0
0


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