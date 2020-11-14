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Врач сборной Германии: Риск заражения во время матча намного ниже, чем в обычных условиях
Тим Мейер высказался насчет решения УЕФА провести матч
Врач национальной сборной Германии Тим Мейер прокомментировал
"Мы доверяем органам здравоохранения, которые тщательно все разработали. Во время матча риск заражения намного ниже, чем в обычных условиях, которые легче контролировать. К тому же два повторных негативных теста дают безопасность, особенно в вечер перед матчем", - рассказал немец.
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона A между сборными Украины и Германии начнется в 21:45.
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