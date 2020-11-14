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Врач сборной Германии: Риск заражения во время матча намного ниже, чем в обычных условиях

Лига наций УЕФА
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Тим Мейер высказался насчет решения УЕФА провести матч

Врач сборной Германии: Риск заражения во время матча намного ниже, чем в обычных условиях
Новина українською

Врач национальной сборной Германии Тим Мейер прокомментировал решение УЕФА разрешить проведение поединка Лиги Наций против Украиной.

"Мы доверяем органам здравоохранения, которые тщательно все разработали. Во время матча риск заражения намного ниже, чем в обычных условиях, которые легче контролировать. К тому же два повторных негативных теста дают безопасность, особенно в вечер перед матчем", - рассказал немец.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Наций дивизиона A между сборными Украины и Германии начнется в 21:45.

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В статье: сборная Украины Лига Наций Сборная Германии коронавирус
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Источник:
DFB

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