Врач сборной Германии: Риск заражения во время матча намного ниже, чем в обычных условиях

Врач национальной сборной Германии Тим Мейер прокомментировал решение УЕФА разрешить проведение поединка Лиги Наций против Украиной.

"Мы доверяем органам здравоохранения, которые тщательно все разработали. Во время матча риск заражения намного ниже, чем в обычных условиях, которые легче контролировать. К тому же два повторных негативных теста дают безопасность, особенно в вечер перед матчем", - рассказал немец.