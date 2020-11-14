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Минздрав Норвегии запретил сборной выезжать на матчи Лиги Наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Причина: риск заражения на COVID-19

Минздрав Норвегии запретил сборной выезжать на матчи Лиги Наций
Новина українською

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной сборной выезжать на поединки Лиги Наций против команд Румынии и Австрии. Такое решение обусловлено рисками заражения на COVID-19. Минздрав Норвегии допускает, что футболисты могут заразиться во время поездки.

Ассоциация футбола Норвегии уже отреагировала и отправила письмо в министерство здравоохранения с просьбой разрешить выезд национальной сборной на матчи Лиги Наций.

Норвежская футбольная ассоциация аргументирует тем, что футболисты сборной четыре раза сдавали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты. Также представители национальной сборной Новергии уточняют, что команда использует личные самолет и автобус для переездов, и планирует отдельно поселиться в отеле в Румынии.

Поединок сборных Норвегии и Румынии запланирован на 15 ноября, а игра между норвежцами и австрийцами - на 18 ноября.

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В статье: Сборная Норвегии Лига Наций Сборная Румынии Сборная Австрии коронавирус
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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
14.11.2020 в 18:50
Прямое вмешательство и давление политиков на местную федерацию футбола. Это вроде как в УЕФА не приветствуют?? )) Штраф и два технаря этим товарищам
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+4
-2
аалекс ( Крым)
14.11.2020 в 19:00
Так и будет.
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+2
-2
kapkan (Луганск)
14.11.2020 в 19:13
Технари железно.
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+2
-2
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Red_Cat (Салоники)
14.11.2020 в 19:21
Норвегам (правительству) глубоко пофиг на мнение УЕФА. Вообще против УЕФА уже давно пора открыть международное расследование.
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0
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