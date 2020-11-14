Минздрав Норвегии запретил сборной выезжать на матчи Лиги Наций

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной сборной выезжать на поединки Лиги Наций против команд Румынии и Австрии. Такое решение обусловлено рисками заражения на COVID-19. Минздрав Норвегии допускает, что футболисты могут заразиться во время поездки.

Ассоциация футбола Норвегии уже отреагировала и отправила письмо в министерство здравоохранения с просьбой разрешить выезд национальной сборной на матчи Лиги Наций.

Норвежская футбольная ассоциация аргументирует тем, что футболисты сборной четыре раза сдавали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты. Также представители национальной сборной Новергии уточняют, что команда использует личные самолет и автобус для переездов, и планирует отдельно поселиться в отеле в Румынии.

Поединок сборных Норвегии и Румынии запланирован на 15 ноября, а игра между норвежцами и австрийцами - на 18 ноября.