Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минздрав Норвегии запретил сборной выезжать на матчи Лиги Наций
Причина: риск заражения на COVID-19
Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной сборной выезжать на поединки Лиги Наций против команд Румынии и Австрии. Такое решение обусловлено рисками заражения на COVID-19. Минздрав Норвегии допускает, что футболисты могут заразиться во время поездки.
Ассоциация футбола Норвегии уже отреагировала и отправила письмо в министерство здравоохранения с просьбой разрешить выезд национальной сборной на матчи Лиги Наций.
Норвежская футбольная ассоциация аргументирует тем, что футболисты сборной четыре раза сдавали тесты на коронавирус и получили все отрицательные результаты. Также представители национальной сборной Новергии уточняют, что команда использует личные самолет и автобус для переездов, и планирует отдельно поселиться в отеле в Румынии.
Поединок сборных Норвегии и Румынии запланирован на 15 ноября, а игра между норвежцами и австрийцами - на 18 ноября.
Популярное сейчас
- Каштру получил дисквалификацию от УЕФА на один матч еврокубков
- Кто может сыграть с Германией? Поменяется ли вратарь в сборной? Нужны ли Шеве Марлос и Мораес?
- Украина объявила заявку на матч с Германией
- Украинская бригада во главе с Монзуль получила назначение на поединок Лиги Наций
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО