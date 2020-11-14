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Сборная Мальты впервые в истории победила в двух официальных матчах подряд
Также мальтийская команда впервые забила три гола в одной игре
В рамках 5-го тура Лиги Наций дивизиона D сборная Мальты победила команду Андорры со счетом 3:1.
Таким образом, мальтийская национальная сборная впервые в своей истории забила три мяча в официальном матче. Также Мальта впервые одержала две победы в официальных поединках подряд (13-го октября сборная Мальты победила Латвию со счетом 1:0).
На данный момент Мальта имеет в своем активе 8 очков и занимает вторую позицию в группе 1 дивизиона D.
Групповой этап - Лига Наций D - Группа 1
Национальный стадион "Та-Али" - Та-Али
Мальта – Андорра 3:1 (0:1, 3:0)
Голы: 0:1 – 3 Ребес, 1:1 – 55, автогол Гарсия, 2:1 – 58 Дегабриэле, 3:1 – 90 Димек.
Обзор матча
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