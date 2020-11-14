  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Сборная Мальты впервые в истории победила в двух официальных матчах подряд
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Мальты впервые в истории победила в двух официальных матчах подряд

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Также мальтийская команда впервые забила три гола в одной игре

Сборная Мальты впервые в истории победила в двух официальных матчах подряд
Новина українською

В рамках 5-го тура Лиги Наций дивизиона D сборная Мальты победила команду Андорры со счетом 3:1.

Таким образом, мальтийская национальная сборная впервые в своей истории забила три мяча в официальном матче. Также Мальта впервые одержала две победы в официальных поединках подряд (13-го октября сборная Мальты победила Латвию со счетом 1:0).

На данный момент Мальта имеет в своем активе 8 очков и занимает вторую позицию в группе 1 дивизиона D.

Групповой этап - Лига Наций D - Группа 1

Национальный стадион "Та-Али" - Та-Али

Мальта – Андорра 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 3 Ребес, 1:1 – 55, автогол Гарсия, 2:1 – 58 Дегабриэле, 3:1 – 90 Димек.

Обзор матча

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андорра Мальта Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GracenoteLive

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...