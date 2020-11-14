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Саутгейт: Если Кейн побьет рекорд Руни по голам за сборную - это будет невероятно

Лига наций УЕФА
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Гарри осталось забить 22 мяча, чтобы догнать Уэйна

Саутгейт: Если Кейн побьет рекорд Руни по голам за сборную - это будет невероятно
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями насчет капитана и форварда "трех львов" Гарри Кейна. Нападающему лондонского "Тоттенхэма" осталось забил 22 гола, чтобы побить рекорд Уэйна Руни и стать лучшим бомбардиром в истории английской сборной.

"Если рассуждать о том, что может произойти, то рекорд по голам за сборную – интересный вопрос. В среднем Кейн забивает феноменально много голов, а еще на его стороне время.

Если он побьет рекорд Руни, это будет нечто невероятное. Впрочем, я знаю: хоть он и стремится к этому индивидуальному достижению, он понимает, что успех команды первичен. Он сосредоточен на том, чтобы команда преуспевала в ближайшие годы", – сказал Саутгейт.

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В статье: Уэйн Руни Гарет Саутгейт Сборная Англии Гарри Кейн
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Источник:
Goal.com

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