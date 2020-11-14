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У Гальярдини подозрение на COVID-19. Игрок покинул расположение сборной

Лига наций УЕФА
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Завтра Италия сыграет против Польши

У Гальярдини подозрение на COVID-19. Игрок покинул расположение сборной
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Официальный сайт Федерации футбола Италии сообщает, что полузащитник Роберто Гальярдини не сыграет завтра в матче Лиги Наций против сборной Польши.

У итальянского хавбека подозрение на коронавирус. Вчера тест 26-летнего игрока миланского "Интера" дал сомнительный результат. В итоге Гальярдини сдал повторный тест, финальный результат будет известен завтра.

Было принято решение, что Роберто в качестве мер безопастности возвращается в свой клуб. В начале октября Гальярдини переболел на COVID-19.

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В статье: сборная Польши Лига Наций сборная Италии Роберто Гальярдини коронавирус
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