У Гальярдини подозрение на COVID-19. Игрок покинул расположение сборной

Официальный сайт Федерации футбола Италии сообщает, что полузащитник Роберто Гальярдини не сыграет завтра в матче Лиги Наций против сборной Польши.

У итальянского хавбека подозрение на коронавирус. Вчера тест 26-летнего игрока миланского "Интера" дал сомнительный результат. В итоге Гальярдини сдал повторный тест, финальный результат будет известен завтра.

Было принято решение, что Роберто в качестве мер безопастности возвращается в свой клуб. В начале октября Гальярдини переболел на COVID-19.