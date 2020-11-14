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У Гальярдини подозрение на COVID-19. Игрок покинул расположение сборной
Завтра Италия сыграет против Польши
Официальный сайт Федерации футбола Италии сообщает, что полузащитник Роберто Гальярдини не сыграет завтра в матче Лиги Наций против сборной Польши.
У итальянского хавбека подозрение на коронавирус. Вчера тест 26-летнего игрока миланского "Интера" дал сомнительный результат. В итоге Гальярдини сдал повторный тест, финальный результат будет известен завтра.
Было принято решение, что Роберто в качестве мер безопастности возвращается в свой клуб. В начале октября Гальярдини переболел на COVID-19.
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Источник:Федерации футбола Италии
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