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Тренер Уэльса: Бэйл снова полюбил футбол после ухода из Реала
Валлийская звезда готова помочь своей сборной в решающих матчах ЛН
Из-за
"Мне кажется, что он снова наслаждается футболом. Последние годы в "Реале" Бэйл отошел на второй план. Вернувшись в Тоттенхэм, работая под влиянием такого тренера как Моуринью, который хочет, чтобы он там был и хотел играть, Гарет снова расцвел. Теперь в наших руках футболист, который снова влюбился в игру.
Казалось бы, что футболист с годами не молодеет, однако за последние два дня тренировок я увидел обратное. Бэйл все же такой резкий, яркий, быстрый и находится в прекрасной форме. Я надеюсь его настрой на игру помогут нам победить ", - рассказывает Пейдж о Гарете.
Ожидается, что на воскресный матч против Ирландии Бэйл выведет свою сборную на поле с капитанской повязкой. После этого поединка подопечные Пейджа должны сыграть заключительный матч группового этапа Лиги наций с Финнляндиею 18 ноября. Однако, участие Бэйла в этом матче зависит от результатов пятого тура ЛН. Дело в том, что Моуринью попросил не перегружать игрока в сборной. Товарищеский матч против США, который Уэльс сыграл 12 ноября Гарет смотрел с трибун.
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