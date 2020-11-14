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Тренер Уэльса: Бэйл снова полюбил футбол после ухода из Реала

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Валлийская звезда готова помочь своей сборной в решающих матчах ЛН

Тренер Уэльса: Бэйл снова полюбил футбол после ухода из Реала
Новина українською

Из-за отстранения Райана Гиггза от тренировочного процесса сборной Уэльса, главным на бровке во время важных игр в Лиге Наций будет Роберт Пейдж. Он положительно высказался на счет морального и игрового тонуса главной звезды валлийского коллектива.

"Мне кажется, что он снова наслаждается футболом. Последние годы в "Реале" Бэйл отошел на второй план. Вернувшись в Тоттенхэм, работая под влиянием такого тренера как Моуринью, который хочет, чтобы он там был и хотел играть, Гарет снова расцвел. Теперь в наших руках футболист, который снова влюбился в игру.

Казалось бы, что футболист с годами не молодеет, однако за последние два дня тренировок я увидел обратное. Бэйл все же такой резкий, яркий, быстрый и находится в прекрасной форме. Я надеюсь его настрой на игру помогут нам победить ", - рассказывает Пейдж о Гарете.

Ожидается, что на воскресный матч против Ирландии Бэйл выведет свою сборную на поле с капитанской повязкой. После этого поединка подопечные Пейджа должны сыграть заключительный матч группового этапа Лиги наций с Финнляндиею 18 ноября. Однако, участие Бэйла в этом матче зависит от результатов пятого тура ЛН. Дело в том, что Моуринью попросил не перегружать игрока в сборной. Товарищеский матч против США, который Уэльс сыграл 12 ноября Гарет смотрел с трибун.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Сборная Уэльса
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Источник:
www.bbc.com BBC

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Комментарии (2)
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MES QUE UN CLUB
14.11.2020 в 21:26
Его понять можно.)
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skopa (Харьков)
14.11.2020 в 20:55
Финнляндиея-это на каком?Мова мозг засрала?
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