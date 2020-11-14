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Люксембург проиграл Кипру и потерял шанс возглавить группу. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Люксембург - Кипр, Лига Наций, 14 ноября 2020

Люксембург проиграл Кипру и потерял шанс возглавить группу. ВИДЕО
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Вашему вниманию видео обзор матча Кипр - Люксембург в рамках пятого тура дивизиона С Лиги Наций. В параллельном матче Черногория потеряла два очка в поединке с Азербайджаном, поэтому у Люксембурга был шанс выйти на первое место. Однако команда Люка Хольтца этим не воспользовалась, проиграв аутсайдеру группы. Хотя начиналось все для люксембуржцев достаточно неплохо - на пятой минуте они повели в счете после автогола. Однако еще до перерыва Кипр отыгрался ударом с пенальти, а во втором тайме забил победный гол. К слову, полный матч провел игрок «Динамо» Жерсон Родригес.

Лига Наций. Дивизион С. Группа 1. Пятый тур
Кипр - Люксембург 2:1
Голы: Кастанос 34 пен., 71 - Кусулос 5 аг.

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В статье: Кипр Люксембург Жерсон Родригес
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