Люксембург проиграл Кипру и потерял шанс возглавить группу. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Кипр - Люксембург в рамках пятого тура дивизиона С Лиги Наций. В параллельном матче Черногория потеряла два очка в поединке с Азербайджаном, поэтому у Люксембурга был шанс выйти на первое место. Однако команда Люка Хольтца этим не воспользовалась, проиграв аутсайдеру группы. Хотя начиналось все для люксембуржцев достаточно неплохо - на пятой минуте они повели в счете после автогола. Однако еще до перерыва Кипр отыгрался ударом с пенальти, а во втором тайме забил победный гол. К слову, полный матч провел игрок «Динамо» Жерсон Родригес.

Лига Наций. Дивизион С. Группа 1. Пятый тур

Кипр - Люксембург 2:1

Голы: Кастанос 34 пен., 71 - Кусулос 5 аг.