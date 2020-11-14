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Рамос - лидер по матчам за европейскую сборную. До мирового рекорда семь игр
Серхио побил рекорд Буффона по играх за сборную из Европы
В рамках 5-го тура Лиги Наций дивизиона A 4-й группы сборная "Швейцарии" принимает Испанию.
Гостей на этот поединок в качестве капитана вывел защитник Серхио Рамос. Таким образом, 34-летний испанец достиг отметки в 177 матчей в футболке национальной сборной.
Рамос опередил итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 игр) по количеству матчей за европейскую сборную и установил новый рекорд по данному показателю.
Мировое лидерство по матчах за национальную сборную принадлежит бывшему египетскому игроку Ахмеду Хассану - 184 матча.
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