Швейцария открыла счет в матче с Испанией. ВИДЕО

В рамках 5-го тура Лиги Наций дивизиона A 4-й группы сборная Швейцарии принимает национальную команду Испании.

Счет в матче открыли "крестоносцы" на 26-й минуте встречи. Голом в составе хозяев отметился полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер.

В случае победы Швейцарии и поражения Украины, отставание первых от вторых сократится до одного очка. Сборные Владимира Петковича и Андрея Шевченко сыграют между собой в заключительном туре Лиги Наций текущего сезона. Сине-желтые после первого тайма уступают Германии со счетом 1:2, хотя и забили первыми.

Видео гола Фройлера