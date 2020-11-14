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Швейцария открыла счет в матче с Испанией. ВИДЕО
Не лучший расклад событий для нашей сборной
В рамках 5-го тура Лиги Наций дивизиона A 4-й группы сборная Швейцарии принимает национальную команду Испании.
Счет в матче открыли "крестоносцы" на 26-й минуте встречи. Голом в составе хозяев отметился полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер.
В случае победы Швейцарии и поражения Украины, отставание первых от вторых сократится до одного очка. Сборные Владимира Петковича и Андрея Шевченко сыграют между собой в заключительном туре Лиги Наций текущего сезона. Сине-желтые после первого тайма уступают Германии со счетом 1:2, хотя и забили первыми.
Видео гола Фройлера
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