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Лига наций УЕФА

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Швейцария открыла счет в матче с Испанией. ВИДЕО

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Не лучший расклад событий для нашей сборной

Швейцария открыла счет в матче с Испанией. ВИДЕО
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В рамках 5-го тура Лиги Наций дивизиона A 4-й группы сборная Швейцарии принимает национальную команду Испании.

Счет в матче открыли "крестоносцы" на 26-й минуте встречи. Голом в составе хозяев отметился полузащитник "Аталанты" Ремо Фройлер.

В случае победы Швейцарии и поражения Украины, отставание первых от вторых сократится до одного очка. Сборные Владимира Петковича и Андрея Шевченко сыграют между собой в заключительном туре Лиги Наций текущего сезона. Сине-желтые после первого тайма уступают Германии со счетом 1:2, хотя и забили первыми.

Видео гола Фройлера

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В статье: Лига Наций сборная Испании Ремо Фройлер сборная Швейцарии
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