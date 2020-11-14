ЛН. Швеция побеждает Хорватию, но пропускает важный мяч

Лига Наций. Группа А3. Пятый тур

Сольна. "Френдс Арена"

: Кулушевски 36, Даниэлсон 45+2 - Даниэлсон 81 (автогол)

: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэлсон, Бенгтссон, С. Ларссон, Экдаль, Берг, Кулушевски (Классон 74), Форсберг, Ольссон

: Ливакович, Чалета-Цар, Уремович (Юранович 41), Баришич, Понграчич (Мельняк 77), Ковачич (Рог 77), Брекало (Петкович 77), Перишич, Модрич, Влашич, Будимир (Пашалич 63)

: Экдаль 85 - Чалета-Цар 35, Брекало 58

Лига Наций не для Хорватии. В первом её розыгрыше вице-чемпионы мира не вылетели лишь благодаря изменению формата. На старте нынешнего получили по четыре гола от Португалии и Франции, шведов дома переиграли лишь в концовке. Да и в целом много пропускают. В последнем товарищеском матче от Турции - трижды, и главный тренер Златко Далич даже заявил: "Как только они переходили центральную линию - они забивали". Сегодня, без Виды, Ловрена, Врсалько и последнего опорника Брозовича, также ожидались пропущенные. Потому нужно было настраиваться на атаку. Но и этого не получилось.

Далич заявил, что его команда не будет играть на ничью, иначе проиграет. Она и вправду владела мячом чаще. Вместе с тем, шведы выглядели гораздо острее и организованнее, позволив сопернику до перерыва лишь два удара. Ольсен чётко справился с коварным ударом Перишича. А вот Ливаковичу пришлось и отбивать мощный удар Кулушевски, и попытку Форсберга. И дважды вытаскивать мяч из сетки. Далеко не первая интересная комбинация хозяев закончилась прострелом Лустига на Кулушевски, звёздочка "Ювентуса" избавилась от троих и покатила в угол. Даниэлсон замкнул головой навес Ларссона с углового.

Во втором тайме гости начали осаду. Правда, довольно бестолково, с банальными навесами. Хозяева в редкой контратаке были гораздо ближе к голу - Экдаль не попал с десяти метров. В середине тайма они ещё и временно перехватили инициативу. В целом чувствуя себя очень комфортно. И оправдывая слова Эмиля Форсберга о том, что всегда делают своё в критически важных матчах. Далич ещё и помог заменой форварда Будимира на полузащитника. Но всё же они немного заснули, и один навес хорватов сработал. С помощью рикошета от Даниэлсона. А его ответ головой вытащил из-под перекладины Ливакович.

Именно скандинавы выглядели более грустными после финального свистка. Ещё бы. Они заслужили выиграть этот матч с разницей в два мяча. Этот пропущенный оставил их на последнем месте, месте вылета из дивизиона А. Пусть и лишь по забитым мячам. Им придётся надеяться, что пропустят во Франции меньше, чем хорваты - дома от Португалии.