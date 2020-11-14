  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. ЛН. Швеция побеждает Хорватию, но пропускает важный мяч
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Швеция побеждает Хорватию, но пропускает важный мяч

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

"Клетчатые" остаются третьими

ЛН. Швеция побеждает Хорватию, но пропускает важный мяч
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Лига Наций. Группа А3. Пятый тур

Сольна. "Френдс Арена"

Швеция - Хорватия 2:1

Голы: Кулушевски 36, Даниэлсон 45+2 - Даниэлсон 81 (автогол)

Швеция: Ольсен, Лустиг, Линделеф, Даниэлсон, Бенгтссон, С. Ларссон, Экдаль, Берг, Кулушевски (Классон 74), Форсберг, Ольссон

Хорватия: Ливакович, Чалета-Цар, Уремович (Юранович 41), Баришич, Понграчич (Мельняк 77), Ковачич (Рог 77), Брекало (Петкович 77), Перишич, Модрич, Влашич, Будимир (Пашалич 63)

Предупреждения: Экдаль 85 - Чалета-Цар 35, Брекало 58

Лига Наций не для Хорватии. В первом её розыгрыше вице-чемпионы мира не вылетели лишь благодаря изменению формата. На старте нынешнего получили по четыре гола от Португалии и Франции, шведов дома переиграли лишь в концовке. Да и в целом много пропускают. В последнем товарищеском матче от Турции - трижды, и главный тренер Златко Далич даже заявил: "Как только они переходили центральную линию - они забивали". Сегодня, без Виды, Ловрена, Врсалько и последнего опорника Брозовича, также ожидались пропущенные. Потому нужно было настраиваться на атаку. Но и этого не получилось.

Далич заявил, что его команда не будет играть на ничью, иначе проиграет. Она и вправду владела мячом чаще. Вместе с тем, шведы выглядели гораздо острее и организованнее, позволив сопернику до перерыва лишь два удара. Ольсен чётко справился с коварным ударом Перишича. А вот Ливаковичу пришлось и отбивать мощный удар Кулушевски, и попытку Форсберга. И дважды вытаскивать мяч из сетки. Далеко не первая интересная комбинация хозяев закончилась прострелом Лустига на Кулушевски, звёздочка "Ювентуса" избавилась от троих и покатила в угол. Даниэлсон замкнул головой навес Ларссона с углового.

Во втором тайме гости начали осаду. Правда, довольно бестолково, с банальными навесами. Хозяева в редкой контратаке были гораздо ближе к голу - Экдаль не попал с десяти метров. В середине тайма они ещё и временно перехватили инициативу. В целом чувствуя себя очень комфортно. И оправдывая слова Эмиля Форсберга о том, что всегда делают своё в критически важных матчах. Далич ещё и помог заменой форварда Будимира на полузащитника. Но всё же они немного заснули, и один навес хорватов сработал. С помощью рикошета от Даниэлсона. А его ответ головой вытащил из-под перекладины Ливакович.

Именно скандинавы выглядели более грустными после финального свистка. Ещё бы. Они заслужили выиграть этот матч с разницей в два мяча. Этот пропущенный оставил их на последнем месте, месте вылета из дивизиона А. Пусть и лишь по забитым мячам. Им придётся надеяться, что пропустят во Франции меньше, чем хорваты -  дома от Португалии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Наций Национальная сборная Хорватии национальная сборная Швеции
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...