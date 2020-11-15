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Поражение Украины, ничья Швейцарии, штрафы Шахтеру и Динамо. Главные новости за 14 ноября
А также судейство Монзуль и победа Франции
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 14 ноября
Украина дала бой, но проиграла Германии
Еще до обеда не было известно, состоится ли матч, однако повторные тесты игроков сборной дали отрицательный результат. Поэтому игра состоялась по плану. Уже в дебюте встречи Роман Яремчук открыл счет - команда Шевченко действовала довольно смело и раскованная, а также могла закрепить преимущество, но ошибка Зинченко привела к голу в ответ от Сане. А потом Вернер уже вывел Бундестим вперед. Во втором тайме Вернер оформил дубль и установил окончательный итог - 3:1 в пользу Германии. Украина, таким образом, потеряла шансы побороться за первое место.
Швейцария получила необходимый ей результат
Если бы украинцы не проиграли (а точнее - победили), то могли бы рассчитывать даже на финал четырех, ведь Швейцария смогла отобрать очки у Испании. В первом тайме Ремо Фройлер открыл счет, во втором Серхио Рамос дважды не реализовал пенальти, но на 89-й минуте Морено, все же сравнял. Итак, в последнем туре в очном матче Швейцария и Украина разыграют, кто останется в дивизионе А, а кто вылетит. И команде Шевченко нельзя проигрывать 1:0, 2:1 или с большей разницей. Германия (9 очков) и Испания (8 баллов) соответственно разыграют первое место.
Франция вышла в финал четырех
В третьей группе состоялся центральный матч всего тура - чемпион мира Франция приехал в гости к чемпиону Европы Португалии. Команда Сантуша владела статистическим преимуществом, но единственный гол в игре забили французы - в начале второго тайма отличился Канте. Таким образом, за тур до финиша Франция гарантировала себе первое место в группе, ведь даже в случае поражения от Швеции в последнем туре она будет иметь преимущество над Португалией за счет личных встреч.
Швеция цепляется за соломинку
В другой паре решалось, кто покинет дивизион А. Если бы Хорватия не проиграла, то Швеция уже гарантированно бы вылетала. Однако скандинавы выполнили задачу минимум для себя - в первом тайме забили Кулусевски и Даниэльсон. Максимум на этот матча был бы, если бы шведы не пропустили. Но на 81-й тот же Даниэльсон срезал мяч в собственные ворота. Поэтому 2:1 в пользу Швеции, но в турнирной таблице группы Хорватия выше. У этих соперников равенство в личных встречах, равенство по разнице мячей, но у хорватов больше забитых голов, чем у шведов. Поэтому четвертый лишний определится в последнем туре.
Монзуль дебютировала в Лиге Наций
Украинскому арбитру доверили матч Сан-Марино - Гибралтар. И Екатерина смогла отличиться - на 49-й минуте она удалила защитника хозяев Симончини за опасную игру ногой. Поединок, в конце концов, завершился со счетом 0:0. Гибралтар лидирует в своей группе дивизиона D, в последнем туре встретится с Лихтенштейном, который еще может выскочить на первое место.
УЕФА наказал Динамо и Шахтер
Киевский клуб заплатит в кассу Европейского футбольного союза 19 тысяч евро – 5 тысяч за несоблюдение требований в борьбе с коронавирусом во время матча с «Ювентусом», 14 за блокирование проходов на трибунах в той же игре. «Шахтер» заплатит 20 тысяч, при этом горняки следующий матч сыграют без Луиша Каштру. Тренера, который должен будет из этой суммы заплатить 5 тысяч, дисквалифицировали на одну игру за задержку начала матча с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Каштру получил такое строгое наказание, поскольку уже имел условную дисквалификацию по аналогичному обвинению в прошлом сезоне.
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