Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоахим Лев: Победа далась нам непросто, Украина играла в хороший футбол
Наставник бундестим высказался после игры
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Украиной (3:1) в рамках 5-го тура Лиги наций.
"Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, быстро и динамично переходили из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто.
Игра получилась очень интенсивной. Мы хорошо знали, как блестяще украинцы действуют на контратаках. У них есть быстрые футболисты, которые отлично пользуются свободными зонами. Так, накануне гости потеряли нескольких исполнителей, но у этой команды есть сыгранный костяк, состоящий из высококачественных игроков.
Если сравнивать этот матч с киевским, то сегодня моя команда действовала более интенсивно. Было заметно, что у Украины проблемы с нашими атаками", - сказал Лев после матча.
Популярное сейчас
- Сборная Украины потеряла шансы на плей-офф Лиги Наций
- Германия - Украина 3:1. Победили высокий класс, обстоятельства и… штанга
- Германия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
- Составы на матч Украина - Германия. Забарный, Конопля и Зубков в старте
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО