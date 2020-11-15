Йоахим Лев: Победа далась нам непросто, Украина играла в хороший футбол

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу над Украиной (3:1) в рамках 5-го тура Лиги наций.

"Было непросто, поскольку украинцы играли в хороший футбол, быстро и динамично переходили из обороны в атаку. В первом тайме у нас было много пространства, мы провели немало хороших атак. До перерыва мы лучше контролировали ход встречи. Во втором тайме допустили чересчур много потерь, нас поджимали слишком часто.

Игра получилась очень интенсивной. Мы хорошо знали, как блестяще украинцы действуют на контратаках. У них есть быстрые футболисты, которые отлично пользуются свободными зонами. Так, накануне гости потеряли нескольких исполнителей, но у этой команды есть сыгранный костяк, состоящий из высококачественных игроков.

Если сравнивать этот матч с киевским, то сегодня моя команда действовала более интенсивно. Было заметно, что у Украины проблемы с нашими атаками", - сказал Лев после матча.