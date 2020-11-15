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Плохой для нас сценарий. Швейцария - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Швейцария - Испания, Лига Наций, 14 ноября 2020

Плохой для нас сценарий. Швейцария - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура дивизиона А Лиги Наций, в котором Швейцария принимала Испанию. Хозяевам нужно было добывать очки, чтобы сохранить шанс на последний матч против сборной Украины. И они справились с задачей, хотя могли и проиграть, если бы Серхио Рамос реализовал хотя бы один из двух пенальти. А так Ремо Фройлер (партнер Малиновского по «Аталанте») забил в первом тайме, а перед финальным свистком Морено спас Испанию от поражения. Сейчас у Швейцарии три балла, в случае победы над Украиной с 1:0, 2:1 или с большей разницей она останется в дивизионе А (сине-желтые вылетят). Испания разыграет с Германией путевку в финал Четырех.

Лига Наций. Дивизион А. Пятый тур
Швейцария - Испания 1:1
Голы: Фройлер 26 - Морено 89
На 57-й и 80-й Рамос не реализовал пенальти

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В статье: Серхио Рамос Лига Наций Национальная сборная Испании Ремо Фройлер Национальная сборная Швейцарии
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