Плохой для нас сценарий. Швейцария - Испания 1:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура дивизиона А Лиги Наций, в котором Швейцария принимала Испанию. Хозяевам нужно было добывать очки, чтобы сохранить шанс на последний матч против сборной Украины. И они справились с задачей, хотя могли и проиграть, если бы Серхио Рамос реализовал хотя бы один из двух пенальти. А так Ремо Фройлер (партнер Малиновского по «Аталанте») забил в первом тайме, а перед финальным свистком Морено спас Испанию от поражения. Сейчас у Швейцарии три балла, в случае победы над Украиной с 1:0, 2:1 или с большей разницей она останется в дивизионе А (сине-желтые вылетят). Испания разыграет с Германией путевку в финал Четырех.

Лига Наций. Дивизион А. Пятый тур

Швейцария - Испания 1:1

Голы: Фройлер 26 - Морено 89

На 57-й и 80-й Рамос не реализовал пенальти