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Португалия - Франция 0:1. Видео обзор матча

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Португалия - Франция, Лига Наций, 14.11.2020

Португалия - Франция 0:1. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура дивизиона А Лиги Наций между сборными Португалии и Франции. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Нголо Канте в начале второго тайма. Таким образом, Франция единолично возглавила третью группу и досрочно вышла в финал четырех турнира.

Лига Наций. Дивизион А. Пятый тур
Португалия - Франция 0:1
Гол: Канте 53

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В статье: Лига Наций Н'Голо Канте Национальная сборная Франции Национальная сборная Португалии
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