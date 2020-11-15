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Португалия - Франция 0:1. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Португалия - Франция, Лига Наций, 14.11.2020
Вашему вниманию видео обзор матча пятого тура дивизиона А Лиги Наций между сборными Португалии и Франции. Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Нголо Канте в начале второго тайма. Таким образом, Франция единолично возглавила третью группу и досрочно вышла в финал четырех турнира.
Лига Наций. Дивизион А. Пятый тур
Португалия - Франция 0:1
Гол: Канте 53
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