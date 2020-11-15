  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Определился первый участник финала четырех Лиги Наций. У турнира будет новый чемпион
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Определился первый участник финала четырех Лиги Наций. У турнира будет новый чемпион

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Португалия слагает полномочия

Определился первый участник финала четырех Лиги Наций. У турнира будет новый чемпион
UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 14 ноября состоялись матчи пятого тура дивизиона А Лиги Наций в группах 3 и 4. Если в квартете, где выступает Украина, развязка была отложена до вторника, то третья группа уже делегировала первого участника финала четырех. Им стала сборная Франции, победившая Португалию на выезде со счетом 0:1 благодаря голу Н’Голо Канте.

Команда Дешама набрала 13 очков, у Португалии 10, однако даже если французы проигрывают Швеции в последнем туре, а команда Сантуша одолеет Хорватию, Франция будет выше за счет личных встреч. Первый поединок между ними завершился ничьей 0:0.

Таким образом, Португалии не удастся защитить свой титул победителя Лиги Наций, завоеванный ею в 2019 году в первом розыгрыше турнира. Тогда, напомним, действующие чемпионы Европы в решающем матче одолели Нидерланды, а в полуфинале Швейцарию.

Полуфиналы и финал нынешней Лиги Наций состоятся в октябре 2021-го.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Португалии Лига Наций Национальная сборная Франции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...