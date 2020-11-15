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Определился первый участник финала четырех Лиги Наций. У турнира будет новый чемпион
Португалия слагает полномочия
В субботу, 14 ноября состоялись матчи пятого тура дивизиона А Лиги Наций в группах 3 и 4. Если в квартете, где выступает Украина, развязка была отложена до вторника, то третья группа уже делегировала первого участника финала четырех. Им стала сборная Франции, победившая Португалию на выезде со счетом 0:1 благодаря голу Н’Голо Канте.
Команда Дешама набрала 13 очков, у Португалии 10, однако даже если французы проигрывают Швеции в последнем туре, а команда Сантуша одолеет Хорватию, Франция будет выше за счет личных встреч. Первый поединок между ними завершился ничьей 0:0.
Таким образом, Португалии не удастся защитить свой титул победителя Лиги Наций, завоеванный ею в 2019 году в первом розыгрыше турнира. Тогда, напомним, действующие чемпионы Европы в решающем матче одолели Нидерланды, а в полуфинале Швейцарию.
Полуфиналы и финал нынешней Лиги Наций состоятся в октябре 2021-го.
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