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Вернер: Первый гол дался мне очень легко
Тимо вчера отметился дублем
Форвард сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал победу над сборной Украины (3:1).
"Я всегда с большим удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион. С удовольствием играю здесь и побеждаю. Что касается нашей команды, то наша игра выглядит весьма неплохо на данный момент.
Первый гол дался мне очень легко, Леон Горетцка отдал идеальную передачу. В целом наша игра в обороне постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как собираемся хорошо выступить на чемпионате Европы", — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.
Всего на счету Вернера 7 голов в 5 последних матчах за "Челси" и сборную Германии.
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