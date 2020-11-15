Вернер: Первый гол дался мне очень легко

Форвард сборной Германии Тимо Вернер прокомментировал победу над сборной Украины (3:1).

"Я всегда с большим удовольствием возвращаюсь в Лейпциг, на когда-то свой стадион. С удовольствием играю здесь и побеждаю. Что касается нашей команды, то наша игра выглядит весьма неплохо на данный момент.

Первый гол дался мне очень легко, Леон Горетцка отдал идеальную передачу. В целом наша игра в обороне постепенно улучшается, мы проводим серьезную работу над ошибками, так как собираемся хорошо выступить на чемпионате Европы", — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.