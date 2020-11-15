Андрей Полунин о матче Германия - Украина: Возникают вопросы по первому тайму к Зинченко

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлением о прошедшем матче Лиги наций, в котором «сине-желтые» уступили со счетом 1:3 сборной Германии.

"Немцы начали игру мощно, применив прессинг, решив сразу же подавить сопротивление нашей сборной. Создали три полушанса в течение пяти минут, особенно приближенный к голевому был момент у Горецки, но для нас хорошо, что пробил выше. Затем Украина адаптировалась и к 10-й минуте отодвинула игру ближе к воротам хозяев, взяла под контроль мяч, и в первой же атаке забила.

Казалось, ситуация выровнялась, но до матча подчеркивал, что такого уровня соперник как сборная Германии не прощает малейших ошибок. В атакующей фазе Зинченко потерял мяч, последовала быстрая и размашистая контратака, после чего получили гол в ответ. Наказание пришло мгновенно. Да и защитники расположились неправильно: Соболь широко сыграл, а нужно было занять позицию ближе к центральным бекам, то есть уже, чтобы не оставлять коридор для проникновения атаки. Ну и Сане за счет высокого индивидуального мастерства сравнял счет.

После у нас были неплохие перспективные атаки, но в некоторых моментах подводила работа с мячом. В одной из них был шанс забить, если бы после паса Соболя Зинченко лучше обработал мяч, тогда была возможность вкатиться в штрафную на рандеву с Нойером. Буквально через пять минут все тот же Зинченко не добегает за Горецкой, оставляет его за спиной и получите второй гол.

У меня возникают вопросы по первому тайму к нашему «английскому» легионеру -обрезка при первом мяче и не доработал во втором случае. А в принципе в первой половине матча наша сборная выглядела неплохо. Во втором тайме украинцы имели моменты, три попадания в стойку. Но опять пропустили после быстрой и образцовой контратаки, где немцы использовали всю ширину поля, через фланг с прострелом и завершением. В таких моментах и заключается класс команды - умение использовать свои шансы. После третьего гола, стала понятно, что ресурсов у «сине-желтых» выровнять игру и хотя бы сравнять счет уже нет.

С такими соперниками нужно играть дисциплинированно, самоотверженно, уметь реализовывать моменты, и тогда буде результат. А играть с ними можно. Конечно же, сказалось отсутствие Цыганкова и Ярмоленко, игроков креативных, умеющих сыграть нестандартно. По второму тайму немцы были сильнее, они создали больше голевых моментов, можно вспомнить три подряд в коротком промежутке времени с 57 по 61-ю минуты, где нам просто повезло. Но на 64-й все-таки не простили. После, все тот же Горецка - лучший игрок матча - имел шанс забить четвертый гол, с убойной позиции бил головой, но хорошо, что прямо по центру в руки Пятову.

Сборная Германии выиграла за счет класса, за счет индивидуального мастерства, которое на сегодняшний день оказалось выше, чем у наших футболистов. Результат закономерен и счет по игре. Теперь нужно готовиться к Швейцарии и выиграть лобовую игру. Нас ждет очень непростой соперник и предстоит тяжелый поединок. Вот здесь и нужно будет показать железный характер".