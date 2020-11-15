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Андрей Полунин о матче Германия - Украина: Возникают вопросы по первому тайму к Зинченко

Лига наций УЕФА
(4 голосов)

Ключевым фактором поединка стал более высокий класс Бундестим

Андрей Полунин о матче Германия - Украина: Возникают вопросы по первому тайму к Зинченко
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Украины Андрей Полунин поделился впечатлением о прошедшем матче Лиги наций, в котором «сине-желтые» уступили со счетом 1:3 сборной Германии.

"Немцы начали игру мощно, применив прессинг, решив сразу же подавить сопротивление нашей сборной. Создали три полушанса в течение пяти минут, особенно приближенный к голевому был момент у Горецки, но для нас хорошо, что пробил выше. Затем Украина адаптировалась и к 10-й минуте отодвинула игру ближе к воротам хозяев, взяла под контроль мяч, и в первой же атаке забила.

Казалось, ситуация выровнялась, но до матча подчеркивал, что такого уровня соперник как сборная Германии не прощает малейших ошибок. В атакующей фазе Зинченко потерял мяч, последовала быстрая и размашистая контратака, после чего получили гол в ответ. Наказание пришло мгновенно. Да и защитники расположились неправильно: Соболь широко сыграл, а нужно было занять позицию ближе к центральным бекам, то есть уже, чтобы не оставлять коридор для проникновения атаки. Ну и Сане за счет высокого индивидуального мастерства сравнял счет.

После у нас были неплохие перспективные атаки, но в некоторых моментах подводила работа с мячом. В одной из них был шанс забить, если бы после паса Соболя Зинченко лучше обработал мяч, тогда была возможность вкатиться в штрафную на рандеву с Нойером. Буквально через пять минут все тот же Зинченко не добегает за Горецкой, оставляет его за спиной и получите второй гол.

У меня возникают вопросы по первому тайму к нашему «английскому» легионеру -обрезка при первом мяче и не доработал во втором случае. А в принципе в первой половине матча наша сборная выглядела неплохо. Во втором тайме украинцы имели моменты, три попадания в стойку. Но опять пропустили после быстрой и образцовой контратаки, где немцы использовали всю ширину поля, через фланг с прострелом и завершением. В таких моментах и заключается класс команды - умение использовать свои шансы. После третьего гола, стала понятно, что ресурсов у «сине-желтых» выровнять игру и хотя бы сравнять счет уже нет.

С такими соперниками нужно играть дисциплинированно, самоотверженно, уметь реализовывать моменты, и тогда буде результат. А играть с ними можно. Конечно же, сказалось отсутствие Цыганкова и Ярмоленко, игроков креативных, умеющих сыграть нестандартно. По второму тайму немцы были сильнее, они создали больше голевых моментов, можно вспомнить три подряд в коротком промежутке времени с 57 по 61-ю минуты, где нам просто повезло. Но на 64-й все-таки не простили. После, все тот же Горецка - лучший игрок матча - имел шанс забить четвертый гол, с убойной позиции бил головой, но хорошо, что прямо по центру в руки Пятову.

Сборная Германии выиграла за счет класса, за счет индивидуального мастерства, которое на сегодняшний день оказалось выше, чем у наших футболистов. Результат закономерен и счет по игре. Теперь нужно готовиться к Швейцарии и выиграть лобовую игру. Нас ждет очень непростой соперник и предстоит тяжелый поединок. Вот здесь и нужно будет показать железный характер".

Напомним, матч Швейцария – Украина состоится во вторник, 17 ноября. После пяти туров сине-желтые опережают соперника на три очка, однако победа 1:0, 2:1 или с большей разницей именно швейцарцев выведет на третье место, тогда как Украина будет вынуждена опуститься в дивизион В.

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В статье: Национальная сборная Украины Лига Наций Александр Зинченко Национальная сборная Германии
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Комментарии (3)
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sashadugzaeva
15.11.2020 в 11:36
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ----- bit.do/amoro
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Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
15.11.2020 в 10:47
Хоть убей, не пойму, почему Зинченко в Манчестер Сити?! За какие качества? Что-то же видят в нем коучи, в т.ч. Гвардиола... Рассказали бы нам, делетантам?!
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Alex.696 (Немирів)
15.11.2020 в 11:15
Просто продати ніяк не можуть - ось і вся математика.
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cucumber (Киев)
15.11.2020 в 09:49
Варіантів у грі зі швейцарцами майже нема, якщо не заграють у повну силу Степаненко, Малиновський, Зінченко(?). Пятова не можна ставити на ворота, він зараз заторможений, і гра в нього не йде. Краще зіграє Лунін у відсутності Бущана, вже зараз ясно, що Пятов на Євро скоріш за все буде третім запасним. Жаль, що на вирішальну гру не буде Цигана і Ярмоли, а так, схоже команда готова, хоча у групі ми меньш за всіх забили та більш за всіх пропустили. Треба лягти кістьми, але не програти, ось тут і є над чим ламати голову Шевченкові.вася огурцов
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