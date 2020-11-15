Швеция - Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Швеция - Хорватия, которые встречались в рамках пятого тура дивизиона А Лиги Наций. Это был поединок за место в элите - если бы Хорватия не проиграла, то скандинавы потеряли бы шансы занять третье место. Однако Швеция выиграла, хотя, пропустив на 81-й, потеряла инициативу. Перед последним туром у соперников одинаковое количество очков, одинаковая разница мячей, но Хорватия выше благодаря большему количеству забитых мячей. В последнем туре Швеция сыграет с Францией, Хорватия - с Португалией.

Лига Наций. Группа А3. Пятый тур

Швеция - Хорватия 2:1

Голы: Кулушевски 36, Даниэлсон 45+2 - Даниэлсон 81 (автогол)