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Энрике – о двух промахах Рамоса с пенальти: Если бы назначили третий 11-метровый, его бы вновь исполнил Серхио
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике защитил своего капитана Серхио Рамоса после встречи со Швейцарией (1:1).
"Мы могли набрать больше очков, но я делаю более глубокий анализ – смотрю на то, что может склонить чашу весов в нашу пользу.
Думаю, сегодня мы заслуживали победу. Мне понравилось, что игроки делали именно то, что я просил на тренировках. У нас есть четкая идея – прессинговать соперника и владеть мячом больше, чем он.
Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио", – сказал Энрике официальному сайту УЕФА.
Ранее Серхио не мазал с точки почти два года, реализовав более 20-ти пенальти кряду.
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