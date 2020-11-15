Главный тренер сборной Испании Луис Энрике защитил своего капитана Серхио Рамоса после встречи со Швейцарией (1:1).

"Мы могли набрать больше очков, но я делаю более глубокий анализ – смотрю на то, что может склонить чашу весов в нашу пользу.

Думаю, сегодня мы заслуживали победу. Мне понравилось, что игроки делали именно то, что я просил на тренировках. У нас есть четкая идея – прессинговать соперника и владеть мячом больше, чем он.

Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио", – сказал Энрике официальному сайту УЕФА.