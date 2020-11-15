  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Энрике ­­– о двух промахах Рамоса с пенальти: Если бы назначили третий 11-метровый, его бы вновь исполнил Серхио
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Энрике ­­– о двух промахах Рамоса с пенальти: Если бы назначили третий 11-метровый, его бы вновь исполнил Серхио

Лига наций УЕФА
(2 голосов)
Энрике ­­– о двух промахах Рамоса с пенальти: Если бы назначили третий 11-метровый, его бы вновь исполнил Серхио
Новина українською

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике защитил своего капитана Серхио Рамоса после встречи со Швейцарией (1:1).

"Мы могли набрать больше очков, но я делаю более глубокий анализ – смотрю на то, что может склонить чашу весов в нашу пользу.

Думаю, сегодня мы заслуживали победу. Мне понравилось, что игроки делали именно то, что я просил на тренировках. У нас есть четкая идея – прессинговать соперника и владеть мячом больше, чем он.

Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя, он один из избранных. Назначь судья третий пенальти, его вновь пробивал бы Серхио", – сказал Энрике официальному сайту УЕФА.

Ранее Серхио не мазал с точки почти два года, реализовав более 20-ти пенальти кряду.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Испания Луис Энрике
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...