Ни разу не трагедия, или Пороблено Україні. Акценты зрителя на игре с Германией

А вам не кажется, что кто-то слишком много кушать? В смысле, зажрались. Их команда заслуженно попадает в число сильнейших, здесь тоже не теряется, не выглядит бедным родственником и случайным гостем. И это несмотря на все свои кадровые проблемы, которых, заметьте, фавориты-соперники в таком объеме точно не испытывают. Но им этого мало!!!

Не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть вольною царицей! У нас принято судачить о неком комплексе футбольной неполноценности. Как по мне, то уже сами эти разговоры порождены явно завышенной самооценкой. Причем не футболистов – болельщиков. Смех, да и только. Как говорят в Одессе, кино и немцы.

Где в футболе эти самые немцы, и где мы. В конце концов, элементарно сравните клубы, за которые выступают участники вчерашнего матча, если иначе не доходит. Не устаю поражаться тому, с каким злобным энтузиазмом народ исходит слюной в комментариях, выискивая (ты понимаешь!) виновников поражения. Вместо того чтобы гордиться своей командой.

Конечно, так ведут себя не все. Но ведь хватает же болезных! Тупо воспитанных на догме: результат – наше все, смотри на табло! С кем бы, где бы, и при каких обстоятельствах ты не играл. О предвзятых я уже даже не говорю – в гробу я видел ваши «политические» терки, и к теме национальной сборной это не имеет никакого отношения.

Лично мне игра доставила удовлетворение. Уже тем, что Украина не пасла задних, не была робкой овечкой, роковым образом приблудившейся в логово матерого волчары. Она, насколько могла, вела разговор на равных. Одно это дорогого стоит. И заслуживает аплодисментов. Разумеется, там, где есть цивилизованная публика.

Искрометный футбол с первой до последней минуты – что еще нужно любителю этой игры? Дюжина опасных моментов у ворот обеих команд, две трети из которых были реально голевыми. На взгляд зрителя с опытом – не специалиста. И в этом гости совершенно точно уступили совсем немного. Подчеркнул бы и то, что мы увидели два равнозначно содержательных тайма.

Да, возможно, разбудили спящую собаку. Да, они забили дважды и перевернули счет в свою пользу быстрее, чем мы успели его открыть, а в роли ведущих в поединке с Германией мы успели себя почувствовать и того меньше – одиннадцать минут. И да, формально интрига скончалась уже к середине второго тайма. Но кто скажет, что у нас не было шансов отыграться? Только слепой.

По логике пропорции моментов этого матча мы его проиграли, но самую малость. Как по мне, закономернее всего смотрелся бы счет 1:2. Но он ни в коем случае не видится приговором: все реально могло сложиться иначе.

Второй тайм прозвучал гимном Фортуне в исполнении хора немецких мальчиков. 52-я минута – удар Зинченко в штангу (с рикошетом), еще при этих самых 1:2. 75-я – в стойку ворот попадает уже Марлос. И, наконец, 82-я – в штангу пробивает Мораес (с двойным рикошетом).

К этому времени мой психанувший приятель уже давно переключился на Испанию, а относительно позже него моя жена с авторитетным вердиктом: «Пороблено!», зевая, отправилась в спальню. А ведь между этими штангами еще уместился гол Вернера, также ставший явью не без помощи очередного рикошета. Фактически все эти рикошеты и сделали игру после перерыва.

Понятно, что везет тому, кто везет. Но, во-первых, не с такой же нечеловеческой последовательностью. А во-вторых, везли-то они везли, но и мы, извините, не пассажирами посидеть вышли. А прибавьте ко всему этому два незабитых пенальти в ворота Швейцарии в параллельной игре. Меня терзают смутные сомненья… Таки-пороблено!!!

Невеселая шутка. Но главное, что есть силы шутить после этого. Не брызгать ядовитым сарказмом, не заниматься самобичеванием, а именно шутить. Ну не повезло нам, бывает. Повезет в другой раз – сильные не придают этому решающего значения. А слабые, навзрыд оплакивая свой сумасшедший шанс, ищут виноватых: нужно же куда-то выплеснуть накопившийся негатив.

Проблема в том, что накопился он не столько в футболе, сколько в окружающей его унылой действительности. И вместо того чтобы радоваться, что мы не влачим жалкое существование хотя бы здесь, мы требуем от футбола компенсации за все свои беды. Здесь и сейчас. Я этого не понимаю: мне футбол интересен уже сам по себе, а не как средство для утоления амбиций.

Справедливости ради, Фемида на сей раз решительно приняла нашу сторону. Давайте не будем забывать, что и офсайда никакого на 4-й минуте не было, и пенальти на 58-й за игру рукой был более чем вероятен. Сам являюсь противником таких решений – когда мяч попадает в руку случайным рикошетом, но, к сожалению, был бы ВАР – поставили бы.

Мой бдительный Юстас еще в Лиге чемпионов обратил внимание на эту странность, которая вскоре переросла в дискомфортную уверенность. Если еще недавно приоритетом в таких эпизодах была именно случайность (что считаю единственно справедливым), то теперь – положение руки. Почему – это тема для отдельного разговора.

По моему мнению, самой яркой личностью матча стал Горецка с его двумя ассистами, и лишь затем Вернер с его дублем.

У нас на столь же частом уровне восприятия был лишь один игрок. Вы не поверите – Забарный. И лично мне он запомнился не какими-то неудачными действиями, а, прежде всего, эпизодами, в которых он качественно выполнял главные функции центрбека. А именно – мешал немцам забить нам еще пару-тройку мячей. Для без году неделя игрока основы своего клуба, это вообще сказка.

Возвращаясь к комплексу неполноценности. Комментатор матча, подобно многим из нас, едва ли не молился на испанцев – дабы те отобрали очки у нашего главного конкурента: Швейцарии. Видите ли, чтобы последний очный поединок с ними уже ничего не решал, и мы могли со спокойной душой его проигрывать. Не это ли и есть ущербность футбольного менталитета?

Нынче же нам предстоит «лобовая» игра за право остаться в элите. К тому же, Украину устроит ничья. Типичный момент истины. Все прозрачно и однозначно: проиграем – значит, как говорил Незнайка, не доросли мы до их музыки. Хотя, мне кажется, уже видно, что доросли. В любом случае.

И если команда Шевченко будет верна себе, если она не собьется на трусливый антифутбол, на былой унылый прагматизм, который до сих пор с придыханием вспоминают жрецы результата; если она будет играть, как играла до сих пор, но карта ляжет не в ее пользу – я лишь провожу ее благодарными аплодисментами. За то, что она подарила Украине Футбол.

Не место в рейтинге, не исторический результат – игру, за которую перед людьми не стыдно. Потому что сегодня мы играем в то, во что играют лучшие команды мира. А не в суррогат игры, иногда позволяющий удержаться на поверхности. Не тонет, как известно, не только спасательный круг…