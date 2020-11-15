Серхио Бускетс повредил колено перед матчем с киевским Динамо

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс получил травму в матче со Швейцарией (1:1), покинув поле на 72-й минуте встречи.

По информации пресс-службы "Фурии Рохи", Серхио не смог продолжить игру из-за сильного дискомфорта в колене. В воскресенье он будет отправлен на медобследование, после результатов которого станет известен срок его восстановления.

Напомним, "Барселоне" 24 ноября предстоит сыграть с киевским "Динамо", матч с которым Бускетс рискует пропустить.