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Серхио Бускетс повредил колено перед матчем с киевским Динамо

Лига наций УЕФА
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Хавбек получил травму в игре со Швейцарией

Серхио Бускетс повредил колено перед матчем с киевским Динамо
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Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс получил травму в матче со Швейцарией (1:1), покинув поле на 72-й минуте встречи.

По информации пресс-службы "Фурии Рохи", Серхио не смог продолжить игру из-за сильного дискомфорта в колене. В воскресенье он будет отправлен на медобследование, после результатов которого станет известен срок его восстановления.

Напомним, "Барселоне" 24 ноября предстоит сыграть с киевским "Динамо", матч с которым Бускетс рискует пропустить.

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В статье: Серхио Бускетс Испания Швейцария Барселона Динамо (Киев)
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