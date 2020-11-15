Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч с Украиной стал для Нойера рекордным
Вратарь повторил достижение Майера
Для Мануэля Нойера поединок Лиги наций с Украиной стал 95-им за Бундестим. Таким образом, голкипер повторил рекорд Зеппа Майера, который до вчерашнего дня единолично был самым опытным вратарем в истории сборной Германии.
Для достижения этой отметки Нойеру нужно было 12 лет, в то время как Майеру 14. Однако, Ману за это время сыграл на четыре сухих матча меньше - 40 против 44-х.
Стать единоличным рекордсменом он сможет уже в матче против Испании 17 ноября. Для того, чтобы войти в десятку самых опытных игроков сборной среди всех амплуа, голкиперу нужно превзойти Томаса Хеслера (101 поединок), который замыкает топ-10. На первом месте же находится Лотар Матеус с 150-ю играми за Германию.
За время выступлений за бундестим Нойер стал чемпионом (2014) и бронзовым призером (2010) Мундиаля и дважды дошел до полуфиналов Евро (2012, 2016).
Популярное сейчас
- Верес - Волынь. Волынское дерби возвращается, спустя 23 года - прогноз на центральный матч Первой лиги
- Андрей Полунин о матче Германия - Украина: Возникают вопросы по первому тайму к Зинченко
- Йоахим Лев: Победа далась нам непросто, Украина играла в хороший футбол
- Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги Наций. ВИДЕО
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО