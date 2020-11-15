Матч с Украиной стал для Нойера рекордным

Для Мануэля Нойера поединок Лиги наций с Украиной стал 95-им за Бундестим. Таким образом, голкипер повторил рекорд Зеппа Майера, который до вчерашнего дня единолично был самым опытным вратарем в истории сборной Германии.

Для достижения этой отметки Нойеру нужно было 12 лет, в то время как Майеру 14. Однако, Ману за это время сыграл на четыре сухих матча меньше - 40 против 44-х.

Стать единоличным рекордсменом он сможет уже в матче против Испании 17 ноября. Для того, чтобы войти в десятку самых опытных игроков сборной среди всех амплуа, голкиперу нужно превзойти Томаса Хеслера (101 поединок), который замыкает топ-10. На первом месте же находится Лотар Матеус с 150-ю играми за Германию.

За время выступлений за бундестим Нойер стал чемпионом (2014) и бронзовым призером (2010) Мундиаля и дважды дошел до полуфиналов Евро (2012, 2016).