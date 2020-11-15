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Нойер: Украина уверенно играла с мячом. Трудно было обороняться
Голкипер бундестим рассказал о матче
Нойер прокомментировал победу в игре Лиги наций против сборной Украины в Лейпциге:
"Очень важно снова победить, что нам и удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно. Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили. Можем теперь с дополнительной уверенностью двигаться к матчу с Испанией ", - сказал Нойер на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в матче с Украиной Ману
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