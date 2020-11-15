Нойер: Украина уверенно играла с мячом. Трудно было обороняться

Нойер прокомментировал победу в игре Лиги наций против сборной Украины в Лейпциге:

"Очень важно снова победить, что нам и удалось. У нас были очень хорошие моменты. Также все удавалось. Считаю, мы победили заслуженно. Украина играла очень уверенно с мячом, очень остро через центр. Не всегда было просто обороняться. Считаю, мы уверенно и заслуженно победили. Можем теперь с дополнительной уверенностью двигаться к матчу с Испанией ", - сказал Нойер на послематчевой пресс-конференции.