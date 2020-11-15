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Канте: Играть с Погба вместе - одно удовольствие

Лига наций УЕФА
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Француз прокомментировал игру соотечественника в матче с португальцами

Канте: Играть с Погба вместе - одно удовольствие
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Франции Нголо Канте поделился мыслями насчет Поля Погба после победы над Португалией в рамках 5-го тура Лиги Наций.

"Он был травмирован на протяжении некоторого времени, и мы уже давно не играли вместе. Мы помним, как вместе выступали на ЧМ-2018. Играть с ним вместе – одно удовольствие.

На поле мы хорошо себя чувствовали вместе. Я доволен своей игрой и выступлением команды. Мы действовали на том уровне, на котором и должны. От нас многого ждут. Мы чемпионы мира, а Евро станет для нас еще одним испытанием. Но очевидно, что у нас отличная команда", – рассказал Канте.

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В статье: Поль Погба сборная Франции сборная Португалии Лига Наций Нголо Канте
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Источник:
Goal.com

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