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Канте: Играть с Погба вместе - одно удовольствие
Француз прокомментировал игру соотечественника в матче с португальцами
Полузащитник национальной сборной Франции Нголо Канте поделился мыслями насчет Поля Погба после
"Он был травмирован на протяжении некоторого времени, и мы уже давно не играли вместе. Мы помним, как вместе выступали на ЧМ-2018. Играть с ним вместе – одно удовольствие.
На поле мы хорошо себя чувствовали вместе. Я доволен своей игрой и выступлением команды. Мы действовали на том уровне, на котором и должны. От нас многого ждут. Мы чемпионы мира, а Евро станет для нас еще одним испытанием. Но очевидно, что у нас отличная команда", – рассказал Канте.
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