Канте: Играть с Погба вместе - одно удовольствие

Полузащитник национальной сборной Франции Нголо Канте поделился мыслями насчет Поля Погба после победы над Португалией в рамках 5-го тура Лиги Наций.

"Он был травмирован на протяжении некоторого времени, и мы уже давно не играли вместе. Мы помним, как вместе выступали на ЧМ-2018. Играть с ним вместе – одно удовольствие.

На поле мы хорошо себя чувствовали вместе. Я доволен своей игрой и выступлением команды. Мы действовали на том уровне, на котором и должны. От нас многого ждут. Мы чемпионы мира, а Евро станет для нас еще одним испытанием. Но очевидно, что у нас отличная команда", – рассказал Канте.