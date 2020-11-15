Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соперник Украины по Евро возглавил свою группу в Лиге Наций
Северная Македония победила Эстонию
В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Наций сборная Северной Македонии обыграла национальную команду Эстонии со счетом 2:1. Благодаря этой победе, македонцы возглавили группу C, имея после пяти туров девять очков в активе. Но сегодня Грузия дома примет Армению и в случае победы догонит Северную Македонию.
В свою очередь эстонцы потеряли все шансы на выход в дивизион B и занимают последнюю строчку в группе.
Групповой этап - Лига C - Группа 2
Национальная арена "Тоше Проески" - Скопье
Северная Македония - Эстония 2:1
Голы: Тричковски 29, Стояновски 68 - Саппинен 52
Северная Македония: Шишковски - Бейтулаи, Ристовски, Велкоски, Муслиу - Спировски, Элмаз, Николов, Тричковски - Трайковски, Несторовски.
Запасные: Богатинов, Зайков, Костадинов, Стояновски, Дориев.
Эстония: Хейн - Тенисте, Тамм, Метс, Пикк - Саппинен, Васильев, Синявский, Крейда, Айнсалу - Зенев.
Запасные: Тур, Миллер, Сорга, Аньер, Лийвак, Лиландер, Кууск, Соометс, Игонен, Баранов, Тунев, Меэритс.
Главный судья: Мариус Аврам
Популярное сейчас
- Два полузащитника сборной Украины получили повреждения в матче с Германией
- Такого вы еще не видели: Гандболистки устроили бойню прямо на площадке. Видео
- Определился первый участник финала четырех Лиги Наций. У турнира будет новый чемпион
- Украина объявила заявку на матч с Германией
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО