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Соперник Украины по Евро возглавил свою группу в Лиге Наций

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Северная Македония победила Эстонию

Соперник Украины по Евро возглавил свою группу в Лиге Наций
Новина українською

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Наций сборная Северной Македонии обыграла национальную команду Эстонии со счетом 2:1. Благодаря этой победе, македонцы возглавили группу C, имея после пяти туров девять очков в активе. Но сегодня Грузия дома примет Армению и в случае победы догонит Северную Македонию.

В свою очередь эстонцы потеряли все шансы на выход в дивизион B и занимают последнюю строчку в группе.

Групповой этап - Лига C - Группа 2

Национальная арена "Тоше Проески" - Скопье

Северная Македония - Эстония 2:1

Голы: Тричковски 29, Стояновски 68 - Саппинен 52

Северная Македония: Шишковски - Бейтулаи, Ристовски, Велкоски, Муслиу - Спировски, Элмаз, Николов, Тричковски - Трайковски, Несторовски.
Запасные: Богатинов, Зайков, Костадинов, Стояновски, Дориев.

Эстония: Хейн - Тенисте, Тамм, Метс, Пикк - Саппинен, Васильев, Синявский, Крейда, Айнсалу - Зенев.
Запасные: Тур, Миллер, Сорга, Аньер, Лийвак, Лиландер, Кууск, Соометс, Игонен, Баранов, Тунев, Меэритс.

Главный судья: Мариус Аврам

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В статье: Эстония Лига Наций Северная Македония
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 18:56
Наша сборная - не позорная! Ваша критика - слова нытика! Македония - фарт, агония! Все получится - в вторник сбудется!
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 18:38
Молодые рога оленя!
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