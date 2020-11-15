ЛН. Первая победа Нидерландов в эру Франка Де Бура

Лига Наций. Группа А1

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1

Голы: Вейналдум 6, 13, Депай 56 - Превляк 63

Нидерланды: Крул, Думфриз (Хатебур 64), Де Фрай, Блинд, Вейндаль (Ван Аанхольт 79), Ф. Де Йонг, Вейналдум (ван де Беек 65), Клаассен, Бергхюйс (Стенгс 89), Л. Де Йонг, Депай (Промес 79)

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац, Пьянич (Зиликич 89), Цимирот, Гояк (Данилович 62), Крунич (Рахманович 79), Вишча (Татар 79), Ходжич (Превляк 61)

Предупреждения: Клаассен 68 - Тодорович 39, Саничанин 88

Обе сборные не побеждали в своих последних пяти матчах, забивали не более одного мяча в шести. Франк Де Бур стал первым тренером сборной без побед в своих первых четырёх. Душан Баевич также без побед. Тренеры и сборные под давлением критики. Подопечные Де Бура ещё и потеряли трёх из четырёх своих лучших вратарей и двух лучших центральных защитников - Ван Дейка и Де Лихта. Впрочем, после 0:0 в Боснии они как раз добавили, очень прилично отыграли против Италии и Испании. А вот боснийцы влетели Польше и Ирану. Да ещё и лишились Эдина Джеко. Сегодня разница в классе наконец-то сказалась.

Гости не только отсиживались в обороне. Они пытались атаковать и в дебюте, и далее. Это их и погубило. Пьянич дважды немного не попал из района линии штрафной. Удар Крунича оттуда же взял вратарь. Вот только в ответ получались быстрые фатальные атаки с использованием флангов. Вейндал случайно навесил в стойку, Депай в красивых комбинациях нашёл Думфриза и Бергхюйса справа, а те - Вейналдума перед пустыми воротами. Жоржиньо мог забить и свой 21-й гол за сборную, но пробил по центру. А гол Люка Де Йонга в результате ещё одной красивой комбинации был ошибочно отменён из-за "офсайда".

Второй тайм "оранжевые" начали точно так же. Депай вывел Бергхюйса на вратаря, вскоре сам пробивал. Шехич дважды спас, затем ещё и выбежал почти до центрального круга, прервав прорыв Мемфиса. Бергхюйс не попадал. Зато попал великолепный Депай, замкнув прострел Думфриза после пятки Бергхюйса. Голландцы просто наслаждались футболом. Правда, боснийцам вдруг удалась "голландская" быстрая комбинация, с прострелом Вишчи справа под лёгкий удар Превляка. А на 77-ой минуте - похожая. Вот только тогда форвард не попал с десяти метров. Да и в целом тогда бодрствовали (но не бушевали) обе команды.

Босния и Герцеговина потеряла какие-либо шансы удержаться в дивизионе А. А Нидерланды наконец-то побеждают и перед матчем Италия - Польша возглавляют группу. Каденция Де Бура наконец-то началась?