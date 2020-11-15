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Лига наций. Беларусь близка к победе в своей группе, ассист Бэйла, надежды на Венгрию
Что происходило во втором слоте дня Лиги наций
Лига В
Группа 4. Финляндия и Уэльс оставили далеко позади других соперников по группе. В заключительном туре этот дуэт разыграет единственную путёвку в дивизион сильнейших, а Ирландия и Болгария определят ту команду, которая следующий розыгрыш турнира проведёт в Лиге С. Отмечаем продолжение расцвета финского футбола, а также Бэйла: первые выиграли четыре из пяти последних матчей а хавбек "Тоттенхэма" вслед за первым голом в сезоне на клубном уровне отметился дебютной голевой в этом году за сборную.
Болгария - Финляндия 1:2
Голы: Илиев 68 (пен.) - Пукки 7, Лод 45+1
Нереализованный пенальти: Иванов 60 (Болгария)
Уэльс - Ирландия 1:0
Гол: Брукс 67
Группа 3. У россиян всё ещё жива надежда пробиться в Лигу А, но её на радость всей Европы должна похоронить Венгрия победой над сербами сегодня, а затем и над турками в ближайшую среду.
Турция - Россия 3:2
Голы: Караман 36, Ундер 32, Тосун 52 (пен.) - Черышев 11, Кузяев 57
Удалён: Семёнов 24 (Россия)
Лига С
Группа 4. Беларусы с преимуществом в два балла возглавляют таблицу. Албанцы вторые и в среду в родных стенах постараются отыграть этот отрыв в последнем туре. Литва и Казахстан, соответственно, определят неудачника, который отправится к худшим командам континента.
Албания - Казахстан 3:1
Голы: Чикалеши 16, Исмаили 23, Манай 61 - Абикен 25
Беларусь - Литва 2:0
Голы: Яблонский 5, Эбонг 20
Група 2. Армяне этой победой возродили свои надежды пободаться за повышение. Для этого в последнем туре нужна только победа дома над Северной Македонией. Для Грузии заключительная игра соревнования уже мало, что решает: выше точно не поднимутся, равно как не пропустят Эстонию.
Грузия - Армения 1:2
Голы: Казаишвили 65 (пен.) - Газарян 33, Адамян 86
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