Лига наций. Беларусь близка к победе в своей группе, ассист Бэйла, надежды на Венгрию

Лига В

Группа 4. Финляндия и Уэльс оставили далеко позади других соперников по группе. В заключительном туре этот дуэт разыграет единственную путёвку в дивизион сильнейших, а Ирландия и Болгария определят ту команду, которая следующий розыгрыш турнира проведёт в Лиге С. Отмечаем продолжение расцвета финского футбола, а также Бэйла: первые выиграли четыре из пяти последних матчей а хавбек "Тоттенхэма" вслед за первым голом в сезоне на клубном уровне отметился дебютной голевой в этом году за сборную.

Болгария - Финляндия 1:2

Голы: Илиев 68 (пен.) - Пукки 7, Лод 45+1

Нереализованный пенальти: Иванов 60 (Болгария)

Уэльс - Ирландия 1:0

Гол: Брукс 67

Группа 3. У россиян всё ещё жива надежда пробиться в Лигу А, но её на радость всей Европы должна похоронить Венгрия победой над сербами сегодня, а затем и над турками в ближайшую среду.

Турция - Россия 3:2

Голы: Караман 36, Ундер 32, Тосун 52 (пен.) - Черышев 11, Кузяев 57

Удалён: Семёнов 24 (Россия)

Лига С

Группа 4. Беларусы с преимуществом в два балла возглавляют таблицу. Албанцы вторые и в среду в родных стенах постараются отыграть этот отрыв в последнем туре. Литва и Казахстан, соответственно, определят неудачника, который отправится к худшим командам континента.

Албания - Казахстан 3:1

Голы: Чикалеши 16, Исмаили 23, Манай 61 - Абикен 25

Беларусь - Литва 2:0

Голы: Яблонский 5, Эбонг 20

Група 2. Армяне этой победой возродили свои надежды пободаться за повышение. Для этого в последнем туре нужна только победа дома над Северной Македонией. Для Грузии заключительная игра соревнования уже мало, что решает: выше точно не поднимутся, равно как не пропустят Эстонию.

Грузия - Армения 1:2

Голы: Казаишвили 65 (пен.) - Газарян 33, Адамян 86