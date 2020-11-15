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Лига наций. Беларусь близка к победе в своей группе, ассист Бэйла, надежды на Венгрию

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Что происходило во втором слоте дня Лиги наций

Лига наций. Беларусь близка к победе в своей группе, ассист Бэйла, надежды на Венгрию
UA-Футбол
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Лига В

Группа 4. Финляндия и Уэльс оставили далеко позади других соперников по группе. В заключительном туре этот дуэт разыграет единственную путёвку в дивизион сильнейших, а Ирландия и Болгария определят ту команду, которая следующий розыгрыш турнира проведёт в Лиге С. Отмечаем продолжение расцвета финского футбола, а также Бэйла: первые выиграли четыре из пяти последних матчей а хавбек "Тоттенхэма" вслед за первым голом в сезоне на клубном уровне отметился дебютной голевой в этом году за сборную.

Болгария - Финляндия 1:2
Голы: Илиев 68 (пен.) - Пукки 7, Лод 45+1
Нереализованный пенальти: Иванов 60 (Болгария)

Уэльс - Ирландия 1:0
Гол: Брукс 67

Группа 3. У россиян всё ещё жива надежда пробиться в Лигу А, но её на радость всей Европы должна похоронить Венгрия победой над сербами сегодня, а затем и над турками в ближайшую среду.

Турция - Россия 3:2
Голы: Караман 36, Ундер 32, Тосун 52 (пен.) - Черышев 11, Кузяев 57
Удалён: Семёнов 24 (Россия)

Лига С

Группа 4. Беларусы с преимуществом в два балла возглавляют таблицу. Албанцы вторые и в среду в родных стенах постараются отыграть этот отрыв в последнем туре. Литва и Казахстан, соответственно, определят неудачника, который отправится к худшим командам континента.

Албания - Казахстан 3:1
Голы: Чикалеши 16, Исмаили 23, Манай 61 - Абикен 25

Беларусь - Литва 2:0
Голы: Яблонский 5, Эбонг 20

Група 2. Армяне этой победой возродили свои надежды пободаться за повышение. Для этого в последнем туре нужна только победа дома над Северной Македонией. Для Грузии заключительная игра соревнования уже мало, что решает: выше точно не поднимутся, равно как не пропустят Эстонию.

Грузия - Армения 1:2
Голы: Казаишвили 65 (пен.) - Газарян 33, Адамян 86

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Комментарии (8)
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Ugovec11
15.11.2020 в 21:52
Автор статьи неадекват
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:42
Вывезли пол леса! Временами картофель покупали!
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:42
Так нет там гвоздики!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:42
А зачем напрягаться?
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таврия19752009 (симферополь)
15.11.2020 в 21:29
Причем тут Венгрия к Украине.А если Закарпатья убежит к венграм .тогда за кого будет болеть автор этого опуса
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+1
-6
oleg dynamo (львівська)
15.11.2020 в 21:41
якщо Венгри виграють 2 гри по посядут 1 місце в групі замість недорозвиненої країни, а це українцям як бальзам на душу....
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+3
-2
bokassalowara (Город)
15.11.2020 в 21:28
та венгрия никому ничего не должна. они ж нормально в 40х годах фашистам помогала ,это зачтется
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+2
-2
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:16
Пукки - очень сильный игрок, просто иногда мешают эти самые......
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