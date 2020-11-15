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Вендетта определенно удалась. Лига наций. Бельгия – Англия 2:0

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Хозяева спокойно переиграли гостей

Вендетта определенно удалась. Лига наций. Бельгия – Англия 2:0
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

И Мартинес, и Саутгейт ожидаемо вышли на поле брюссельского стадиона со схемой 3-4-2-1 и, казалось бы, самыми боевыми составами, которые только были возможны, однако Стерлинг пропустил поединок из-за небольшого повреждения.

Дебют встречи удался. Матч начался с пристрелки в исполнении Кейна – Харри пробил мимо рамки ворот Куртуа. В первые минуты англичане комбинировали активнее, но Бельгия быстро забрала мяч из-под контроля гостей и уже первый их выстрел стал результативным – Дайер обрезал команду, Лукаку принял снаряд спиной к воротам, скинул Тилемансу, а Юри с помощью серии рикошетов пробил Пикфорда (1:0). Интересно, что хавбек "Лестера" забил 3 гола в 5 своих последних матчах за клуб и сборную – столько же, сколько и в предыдущих 46 поединках во всех турнирах. Отметим, что Кейн точно сравнял бы счет, не подстрахуй Лукаку своего голкипера на ленточке почти сразу после взятия ворот в исполнении бельгийцев.

Родоначальники футбола были вынуждены активно лезть вперед, но "красным дьяволам" хватало даже редких выпадов, чтобы создавать намного больше опасности. Например, в середине тайма Райс совершил опасную накладку на Де Брюйне – Кевин заработал стандарт для Мертенса, а Дрис без проблем перекинул стенку (2:0). Дальше англичане окончательно сбились на не особо осмысленные подачи и забросы, а под конец первой половины встречи еще и потеряли Чилвелла из-за травмы. Можно вспомнить попытки забить от Кейна и Маунта – Куртуа справился с ударом Харри, а Мейсону помешала неточность.

После перерыва англичане продолжили нагнетать обстановку на финальной трети поля, второй тайм начался с двух стандартов у ворот бельгийцев. Сначала Маунт свел на нет усилия Кейна после рейда к владениям оппонента, а затем Триппьер запорол штрафной удар имени Грилиша, попав мячом в своего же футболиста. Также можно вспомнить неудачные выстрелы все тех же Харри и Джека. Больше внимания привлек момент с участием Азара и Триппьера – Торган умудрился задеть лицо Кирана шипами во время единоборства, но, к счастью, англичанин быстро оклемался.

Хозяева получали возможности для контратак, однако где-то ленились их разгонять. Тем не менее, даже по такой игре шансов забить было больше у хозяев – у чужих ворот они смотрелись интереснее. Отметим, что игра стала проходить в более жестком ключе, Маккелли справедливо вынимал из своего кармана горчичники и успокаивал футболистов. Таким образом, команда "трех львов" пропустила два гола из-за пределов штрафной площадки впервые за 3 года, а Бельгия и Дания выяснят в последнем туре, кто выйдет в финал четырех Лиги наций.

Лига наций. 5-й тур. Лига А, группа 2

"Стадион им. короля Бодуэна" (Брюссель)

Главный судья: Данни Маккелли (Нидерланды)

Бельгия – Англия 2:0

Голы: Тилеманс (10), Мертенс (23)

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар – Де Брюйне, Мертенс (Прат, 83) – Лукаку

Англия: Пикфорд – Уокер, Дайер, Мингз – Триппьер (Санчо, 70), Хендерсон (Уинкс, 46), Райс, Чилвелл (Сака, 38) – Маунт (Калверт-Льюин, 69), Грилиш – Кейн

Предупреждения: Витсель (44), Алдервейрелд (51), Менье (54)

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В статье: Англия Бельгия Роберто Мартинес Дрис Мертенс Гарет Саутгейт Юри Тилеманс
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