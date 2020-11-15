Вендетта определенно удалась. Лига наций. Бельгия – Англия 2:0

И Мартинес, и Саутгейт ожидаемо вышли на поле брюссельского стадиона со схемой 3-4-2-1 и, казалось бы, самыми боевыми составами, которые только были возможны, однако Стерлинг пропустил поединок из-за небольшого повреждения.

Дебют встречи удался. Матч начался с пристрелки в исполнении Кейна – Харри пробил мимо рамки ворот Куртуа. В первые минуты англичане комбинировали активнее, но Бельгия быстро забрала мяч из-под контроля гостей и уже первый их выстрел стал результативным – Дайер обрезал команду, Лукаку принял снаряд спиной к воротам, скинул Тилемансу, а Юри с помощью серии рикошетов пробил Пикфорда (1:0). Интересно, что хавбек "Лестера" забил 3 гола в 5 своих последних матчах за клуб и сборную – столько же, сколько и в предыдущих 46 поединках во всех турнирах. Отметим, что Кейн точно сравнял бы счет, не подстрахуй Лукаку своего голкипера на ленточке почти сразу после взятия ворот в исполнении бельгийцев.

3 - Youri Tielemans has scored three goals in his last five appearances for club and country combined, as many as he had in his previous 46 games in all competitions. Unleashed. pic.twitter.com/v67oz8mdTA — OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2020

Родоначальники футбола были вынуждены активно лезть вперед, но "красным дьяволам" хватало даже редких выпадов, чтобы создавать намного больше опасности. Например, в середине тайма Райс совершил опасную накладку на Де Брюйне – Кевин заработал стандарт для Мертенса, а Дрис без проблем перекинул стенку (2:0). Дальше англичане окончательно сбились на не особо осмысленные подачи и забросы, а под конец первой половины встречи еще и потеряли Чилвелла из-за травмы. Можно вспомнить попытки забить от Кейна и Маунта – Куртуа справился с ударом Харри, а Мейсону помешала неточность.

После перерыва англичане продолжили нагнетать обстановку на финальной трети поля, второй тайм начался с двух стандартов у ворот бельгийцев. Сначала Маунт свел на нет усилия Кейна после рейда к владениям оппонента, а затем Триппьер запорол штрафной удар имени Грилиша, попав мячом в своего же футболиста. Также можно вспомнить неудачные выстрелы все тех же Харри и Джека. Больше внимания привлек момент с участием Азара и Триппьера – Торган умудрился задеть лицо Кирана шипами во время единоборства, но, к счастью, англичанин быстро оклемался.

Хозяева получали возможности для контратак, однако где-то ленились их разгонять. Тем не менее, даже по такой игре шансов забить было больше у хозяев – у чужих ворот они смотрелись интереснее. Отметим, что игра стала проходить в более жестком ключе, Маккелли справедливо вынимал из своего кармана горчичники и успокаивал футболистов. Таким образом, команда "трех львов" пропустила два гола из-за пределов штрафной площадки впервые за 3 года, а Бельгия и Дания выяснят в последнем туре, кто выйдет в финал четырех Лиги наций.

2 - England have conceded two goals from outside the box in a game for the first time since June 2017, when Scotland netted two from range against them. Precision. — OptaJoe (@OptaJoe) November 15, 2020

Лига наций. 5-й тур. Лига А, группа 2

"Стадион им. короля Бодуэна" (Брюссель)

Главный судья: Данни Маккелли (Нидерланды)

Бельгия – Англия 2:0

Голы: Тилеманс (10), Мертенс (23)

Бельгия: Куртуа – Алдервейрелд, Денайер, Вертонген – Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар – Де Брюйне, Мертенс (Прат, 83) – Лукаку

Англия: Пикфорд – Уокер, Дайер, Мингз – Триппьер (Санчо, 70), Хендерсон (Уинкс, 46), Райс, Чилвелл (Сака, 38) – Маунт (Калверт-Льюин, 69), Грилиш – Кейн

Предупреждения: Витсель (44), Алдервейрелд (51), Менье (54)