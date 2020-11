Вендетта определенно удалась. Лига наций. Бельгия – Англия 2:0

И Мартинес, и Саутгейт ожидаемо вышли на поле брюссельского стадиона со схемой 3-4-2-1 и, казалось бы, самыми боевыми составами, которые только были возможны, однако Стерлинг пропустил поединок из-за небольшого повреждения.

Дебют встречи удался. Матч начался с пристрелки в исполнении Кейна – Харри пробил мимо рамки ворот Куртуа. В первые минуты англичане комбинировали активнее, но Бельгия быстро забрала мяч из-под контроля гостей и уже первый их выстрел стал результативным – Дайер обрезал команду, Лукаку принял снаряд спиной к воротам, скинул Тилемансу, а Юри с помощью серии рикошетов пробил Пикфорда (1:0). Интересно, что хавбек "Лестера" забил 3 гола в 5 своих последних матчах за клуб и сборную – столько же, сколько и в предыдущих 46 поединках во всех турнирах. Отметим, что Кейн точно сравнял бы счет, не подстрахуй Лукаку своего голкипера на ленточке почти сразу после взятия ворот в исполнении бельгийцев.

3 - Youri Tielemans has scored three goals in his last five appearances for club and country combined, as many as he had in his previous 46 games in all competitions. Unleashed. pic.twitter.com/v67oz8mdTA