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Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Первая победа Де Бура

Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1. Обзор матча и видео голов
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В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Нидерландов принимала команду Боснии и Герцеговины. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1. В составе голландцев дублем отметился атакующий полузащитник "Ливерпуля" Вейналдум - до этого хавбек не забивал 20 матчей подряд. Франк Де Бур одержал первую победу на посту главного тренера национальной сборной Нидерландов.

Лига Наций. Группа А1

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1

Голы: Вейналдум 6, 13, Депай 56 - Превляк 63

Нидерланды: Крул, Думфриз (Хатебур 64), Де Фрай, Блинд, Вейндаль (Ван Аанхольт 79), Ф. Де Йонг, Вейналдум (ван де Беек 65), Клаассен, Бергхюйс (Стенгс 89), Л. Де Йонг, Депай (Промес 79)

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац, Пьянич (Зиликич 89), Цимирот, Гояк (Данилович 62), Крунич (Рахманович 79), Вишча (Татар 79), Ходжич (Превляк 61)

Предупреждения: Клаассен 68 - Тодорович 39, Саничанин 88

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В статье: Лига Наций сборная Нидерландов сборная Боснии и Герцеговины
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 22:45
В коридоре на тумбочке посмотри!
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