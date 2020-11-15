Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1. Обзор матча и видео голов
Первая победа Де Бура
В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Нидерландов принимала команду Боснии и Герцеговины. Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:1. В составе голландцев дублем отметился атакующий полузащитник "Ливерпуля" Вейналдум - до этого хавбек не забивал 20 матчей подряд. Франк Де Бур одержал первую победу на посту главного тренера национальной сборной Нидерландов.
Лига Наций. Группа А1
Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
Голы: Вейналдум 6, 13, Депай 56 - Превляк 63
Нидерланды: Крул, Думфриз (Хатебур 64), Де Фрай, Блинд, Вейндаль (Ван Аанхольт 79), Ф. Де Йонг, Вейналдум (ван де Беек 65), Клаассен, Бергхюйс (Стенгс 89), Л. Де Йонг, Депай (Промес 79)
Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Хаджикадунич, Саничанин, Колашинац, Пьянич (Зиликич 89), Цимирот, Гояк (Данилович 62), Крунич (Рахманович 79), Вишча (Татар 79), Ходжич (Превляк 61)
Предупреждения: Клаассен 68 - Тодорович 39, Саничанин 88
Популярное сейчас
- В стиле Куарежмы. Безумный гол от Черноморца! ВИДЕО
- Черноморец в меньшинстве дважды забивает Металлисту 1925
- Ни разу не трагедия, или Пороблено Україні. Акценты зрителя на игре с Германией
- Монзуль показала красную карточку в дебютном матче Лиги Наций. ВИДЕО
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО