Стерлинг пропускает матч с Бельгией из-за повреждения

В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Бельгии принимает национальную команду Англии.

Вингер "трех львов" Рахим Стерлинг пропускает этот поединок из-за травмы, которую получил на тренировке.

"Рахим почувствовал что-то пару дней назад. В субботу на тренировке он был не очень доволен своим состоянием. Мы обсудили это и не стали рисковать. Думаю, к концу недели он будет в порядке. На самом деле он испытывает легкий дискомфорт", – рассказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт.