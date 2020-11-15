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Стерлинг пропускает матч с Бельгией из-за повреждения

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Рахим чувствовал дискомфорт на тренировке

Стерлинг пропускает матч с Бельгией из-за повреждения
Новина українською

В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Бельгии принимает национальную команду Англии.

Вингер "трех львов" Рахим Стерлинг пропускает этот поединок из-за травмы, которую получил на тренировке.

"Рахим почувствовал что-то пару дней назад. В субботу на тренировке он был не очень доволен своим состоянием. Мы обсудили это и не стали рисковать. Думаю, к концу недели он будет в порядке. На самом деле он испытывает легкий дискомфорт", – рассказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

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В статье: Рахим Стерлинг Лига Наций Сборная Англии сборная Бельгии
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 22:45
Мокрого места нет!
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