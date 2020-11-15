Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины в матче с Албанией

Сборная Казахстана сегодня проиграла в гостях Албании (1:3) в рамках 5-го тура Лиги Наций, но именно о команде из Средней Азии завтра напишут все футбольные сайты мира. Все благодаря гениальному голу хавбека "Кайрата" Айбола Абикена.

На 24-й минуте ему удался фантастический по точности удар со своей половины, который застал врасплох вратаря балканцев Этрита Беришу.

Для 24-летнего Абикена это дебютный мяч за сборную. Казахстан перед финальным туром идет на последнем месте в своей группе. Чтобы не вылететь в дивизион D команде необходимо в среду, 18 ноября, дома побеждать Литву.