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Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины в матче с Албанией

Лига наций УЕФА
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Шедевр из третьего дивизиона Лиги Наций

Ау, вратарь! Казахи забили со своей половины в матче с Албанией
Новина українською

Сборная Казахстана сегодня проиграла в гостях Албании (1:3) в рамках 5-го тура Лиги Наций, но именно о команде из Средней Азии завтра напишут все футбольные сайты мира. Все благодаря гениальному голу хавбека "Кайрата" Айбола Абикена.

На 24-й минуте ему удался фантастический по точности удар со своей половины, который застал врасплох вратаря балканцев Этрита Беришу.

Для 24-летнего Абикена это дебютный мяч за сборную. Казахстан перед финальным туром идет на последнем месте в своей группе. Чтобы не вылететь в дивизион D команде необходимо в среду, 18 ноября, дома побеждать Литву.

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В статье: Национальная сборная Албании Национальная сборная Казахстана
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