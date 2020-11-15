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Австрия - Северная Ирландия 2:1. Матч имени удачных замен

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Андердог удивил австрийцев, однако не выдержал игру до конца

Австрия - Северная Ирландия 2:1. Матч имени удачных замен
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Лига наций, 5 тур. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия - Северная Ирландия 2:1
Голи: Шауб 81, Грбич 87 - Мадженнис 75
Австрия: Перван - Лайнер, Драгович (Ранфтль 46), Хинтереггер, Ульмер (Грбич 78) - Шлягер, Ильзанкер, Баумгартлингер (Шауб 78), Алаба - Забитцер, Грегорич (Арнаутович 63)
Северная Ирландия: Макговерн - Маклафлин, Баллард (Кэткарт 83), Флэнаган, Фергюсон (Льюис 36) - Смит, Макнейр, Маккэнн (Дэвис 84), Даллас - Бойс (Уайт 63), Вашингтон
Предупреждение: Драгович 10, Забитцер 90+4 - Бойс 25

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В статье: Давид Алаба Лига Наций Национальная сборная Австрии Национальная сборная Северной Ирландии
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