Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Австрия - Северная Ирландия 2:1. Матч имени удачных замен
Андердог удивил австрийцев, однако не выдержал игру до конца
Лига наций, 5 тур. Вена. "Эрнст Хаппель"
Австрия - Северная Ирландия 2:1
Голи: Шауб 81, Грбич 87 - Мадженнис 75
Австрия: Перван - Лайнер, Драгович (Ранфтль 46), Хинтереггер, Ульмер (Грбич 78) - Шлягер, Ильзанкер, Баумгартлингер (Шауб 78), Алаба - Забитцер, Грегорич (Арнаутович 63)
Северная Ирландия: Макговерн - Маклафлин, Баллард (Кэткарт 83), Флэнаган, Фергюсон (Льюис 36) - Смит, Макнейр, Маккэнн (Дэвис 84), Даллас - Бойс (Уайт 63), Вашингтон
Предупреждение: Драгович 10, Забитцер 90+4 - Бойс 25
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