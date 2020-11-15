Дания вырывает победу над Исландией и сохраняет шансы на плей-офф

В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Дании принимала национальную команду Исландии. Победу хозяевам принес полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен - хавбек дважды реализовал пенальти.

В параллельном матче Бельгия обыграла Англию . Благодаря этому поражению "трех львов" Дания смогла подняться на вторую строчку группы. В последнем матче группового этапа датчане сыграют с бельгийцами за путевку в плей-офф. В свою очередь исландцы не смогли набрать ни одного очка за пять туров и закономерно занимают последнюю строчку - "викинги" сыграют в дивизионе B в следующем сезоне ЛН.

Групповой этап - Лига A - Группа 2

Паркен - Копенгаген

Дания - Исландия 1:1

Голы: Эриксен 12 (п), 90+2 (п) - Кьяртанссон 85

Дания: Шмейхель - Васс, Кьер, Ларсен, Кристенсен - Вестергор, Дилэйни, Йенсен, Эриксен - Брэйтуэйт, Поульсен.

Запасные Дамсгор, Андерсен, Йоргенсен, Дальсгор, Винд, Шольц, Кристенсен, Йонссон, Ба, Лессль, Систо, Реннов.

Исландия: Рунарссон - Скуласон, Ингасон, Магнуссон, Эйельфссон - Сайварссон, Бьярнасон, Гудмундссон, Сигурдссон, Сигурдссон - Бедварссон.

Запасные: Гудмундссон, Гуннарссон, Кьяртанссон, Арнасон, Халльдоурссон, Сигурйонссон, Кристинссон, Сигурдссон, Паульссон, Херманнссон, Сигторссон, Финнбогасон.

Главный судья: Халил Мелер