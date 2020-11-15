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Дания вырывает победу над Исландией и сохраняет шансы на плей-офф
Эриксен дважды стреляет метко с пенальти
В рамках 5-го тура Лиги Наций сборная Дании принимала национальную команду Исландии. Победу хозяевам принес полузащитник миланского "Интера" Кристиан Эриксен - хавбек дважды реализовал пенальти.
В параллельном матче
Групповой этап - Лига A - Группа 2
Паркен - Копенгаген
Дания - Исландия 1:1
Голы: Эриксен 12 (п), 90+2 (п) - Кьяртанссон 85
Дания: Шмейхель - Васс, Кьер, Ларсен, Кристенсен - Вестергор, Дилэйни, Йенсен, Эриксен - Брэйтуэйт, Поульсен.
Запасные Дамсгор, Андерсен, Йоргенсен, Дальсгор, Винд, Шольц, Кристенсен, Йонссон, Ба, Лессль, Систо, Реннов.
Исландия: Рунарссон - Скуласон, Ингасон, Магнуссон, Эйельфссон - Сайварссон, Бьярнасон, Гудмундссон, Сигурдссон, Сигурдссон - Бедварссон.
Запасные: Гудмундссон, Гуннарссон, Кьяртанссон, Арнасон, Халльдоурссон, Сигурйонссон, Кристинссон, Сигурдссон, Паульссон, Херманнссон, Сигторссон, Финнбогасон.
Главный судья: Халил Мелер
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