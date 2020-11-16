Венгрия играет вничью с Сербией и будет бороться за поднятие в классе

В рамках 5-го тура Лиги Наций встречались национальные сборные Венгрии и Сербии. Команды обменялись голами в первом тайме и расписали ничью 1:1.

Из-за этой ничьи сербы потеряли все шансы, чтобы побороться в последнем туре за выход в дивизион B. Венгры же поднялись на вторую строчку и теперь имеют с лидером группы Россией одинаковое количество очков - по восемь. В заключительном раунде Сербия примет россиян, а Венгрия дома сыграет против Турции.

Групповой этап - Лига B - Группа 3

Пушкаш Арена - Будапешт

Венгрия - Сербия 1:1

Голы: Кольмар 39 - Радоньич 17

Венгрия: Дибус - Беше, Кечкеш, Ланг, Ботка - Холендер, Надь, Собослаи, Шигер, Кальмар - Николич.

Запасные: Чери, Него, Дьюрчо, Хегедюш, Кеньвеш, Варга, Шафер, Хандья.

Сербия: Дмитрович - Гудель, Миленкович, Спайич, Ристич - Тадич, Лукич, Максимович, Радонич, Лазович - Йович.

Запасные: Здьелар, Груйич, Роцков, Мараш, Митрович, Младенович, Ранджелович, Милинкович-Савич, Гачинович, Влахович, Павлович, Николич.

Главный судья: Гленн Нюберг