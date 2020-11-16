  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Бельгия - Англия 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия - Англия 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бельгия - Англия, 15 ноября 2020, Лига Наций

Бельгия - Англия 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Англия, которые встречались в рамках пятого тура дивизиона А Лиги Наций. Команде Саутгейта нужна была только победа, если она стремилась попасть в финал четырех турнира. Однако бельгийцы оказались не по зубам сборной Трех львов. Хозяева еще в первом тайме практически сняли вопрос о победителе - голы Тилеманса и Мертенса не оставили Англии шансов. Таким образом, родоначальники в любом случае финишируют третьими. Бельгия в последнем туре разыграет первое место с Данией.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Пятый тур
Бельгия - Англия 2:0
Голы: Тилеманс 10 Мертенс 24

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дрис Мертенс Национальная сборная Англии Национальная сборная Бельгии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...