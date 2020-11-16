Бельгия - Англия 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Англия, которые встречались в рамках пятого тура дивизиона А Лиги Наций. Команде Саутгейта нужна была только победа, если она стремилась попасть в финал четырех турнира. Однако бельгийцы оказались не по зубам сборной Трех львов. Хозяева еще в первом тайме практически сняли вопрос о победителе - голы Тилеманса и Мертенса не оставили Англии шансов. Таким образом, родоначальники в любом случае финишируют третьими. Бельгия в последнем туре разыграет первое место с Данией.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Пятый тур

Бельгия - Англия 2:0

Голы: Тилеманс 10 Мертенс 24