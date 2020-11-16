Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча

Перед ноябрьским окном сборная поднимающейся с колен страны почти держала путевку в дивизион А в руках. Но после матча с Турцией хоть она и осталась на первом месте, но уже не так самоуверенна. Конечно, главной причиной поражения за поребриком назвали арбитраж польского рефери Шимона Марциняка, который посмел удалить Семенова. Подумаешь, Тосун выходил один на один с голкипером после бездарной ошибки. Ну и пенальти во втором тайме - здесь, чего греха таить, Марциняк ошибся, ведь Кузяев действительно сначала выбил мяч (кто знает, может это была месть за разделы Речи Посполитой, или 17 сентября 1939-го). Впрочем, это проблемы тех, кто заботится о своем величии. Им теперь в последнем туре нужно обязательно побеждать. Хорошо, что соперник - братская Сербия. Но стоит быть осторожным - балканцы ведь тоже злые после упущенного шанса попасть на Евро.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 3. Пятый тур

Турция - Россия 3:2

Голы: Караман 26 Ундер 32, Тосун 52 пен. - Черышев 11 Кузяев 57

Удаление: Семенов 24