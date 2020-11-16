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Как тебе такое, COVID-19? Норвегия сыграет с Австрией в Лиге наций молодежным составом
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Национальная сборная Норвегии проведет поединок Лиги наций против главной команды Австрии молодежным составом – об этом сообщает официальный сайт норвежской федерации футбола. Таким образом, появления Эрлинга Холанд и Мартина Эдегора на поле ожидать не стоит.
Напомним, ранее матч между Румынией и Норвегией был отменен, так как норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере "сверл".
Отметим, что вся схема перелетов, которая была предложена федерацией, была одобрена норвежским министерством здравоохранения.
Матч между Австрией и Норвегией состоится 18 ноября в Вене. Возглавит команду тренер молодежной сборной Лейф Гуннар Смеруд.
В активе Норвегии перед матчем 9 очков в 4 турах, у Австрии 12 после 5 поединков – поединок крайне важен с точки зрения повышения в дивизион А на следующий сезон.
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