Как тебе такое, COVID-19? Норвегия сыграет с Австрией в Лиге наций молодежным составом

Национальная сборная Норвегии проведет поединок Лиги наций против главной команды Австрии молодежным составом – об этом сообщает официальный сайт норвежской федерации футбола. Таким образом, появления Эрлинга Холанд и Мартина Эдегора на поле ожидать не стоит.

Напомним, ранее матч между Румынией и Норвегией был отменен, так как норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере "сверл".

Отметим, что вся схема перелетов, которая была предложена федерацией, была одобрена норвежским министерством здравоохранения.

Матч между Австрией и Норвегией состоится 18 ноября в Вене. Возглавит команду тренер молодежной сборной Лейф Гуннар Смеруд.

В активе Норвегии перед матчем 9 очков в 4 турах, у Австрии 12 после 5 поединков – поединок крайне важен с точки зрения повышения в дивизион А на следующий сезон.