  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Как тебе такое, COVID-19? Норвегия сыграет с Австрией в Лиге наций молодежным составом
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как тебе такое, COVID-19? Норвегия сыграет с Австрией в Лиге наций молодежным составом

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Хороший ход

Как тебе такое, COVID-19? Норвегия сыграет с Австрией в Лиге наций молодежным составом
Новина українською

Национальная сборная Норвегии проведет поединок Лиги наций против главной команды Австрии молодежным составом – об этом сообщает официальный сайт норвежской федерации футбола. Таким образом, появления Эрлинга Холанд и Мартина Эдегора на поле ожидать не стоит.

Читайте такжеМатч Лиги Наций Румыния - Норвегия отменен из-за коронавируса

Напомним, ранее матч между Румынией и Норвегией был отменен, так как норвежское правительство решило не выпускать национальную команду из страны из-за одного случая коронавируса в лагере "сверл".

Отметим, что вся схема перелетов, которая была предложена федерацией, была одобрена норвежским министерством здравоохранения.

Матч между Австрией и Норвегией состоится 18 ноября в Вене. Возглавит команду тренер молодежной сборной Лейф Гуннар Смеруд.

В активе Норвегии перед матчем 9 очков в 4 турах, у Австрии 12 после 5 поединков – поединок крайне важен с точки зрения повышения в дивизион А на следующий сезон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Австрия Норвегия Лига Наций коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fotball.no

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
16.11.2020 в 11:28
Просто МОЗ Норвегії повело себе як та монашка, що натягнула два презервативи на моркву.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...