Швейцария – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины.

Подопечные Шевченко не смогли заработать очки в матче с Германией, а в параллельной встрече Испания подсобила Швейцарии – Рамос умудрился не забить два пенальти в ворота Зоммера и не сделал 6-й тур для "сине-желтых" формальностью.

Сейчас Украина должна доказать, что она достойна остаться в высшем дивизионе Лиги наций на следующий сезон. Сможет ли Шевченко быть гибким в этом матче? Помогут ли лидеры нашей сборной? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется во вторник, 17 ноября – в 21:40 по киевскому времени.