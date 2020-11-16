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Ключевой футболист Атлетико пропустил матчи Лиги наций. В субботу – поединок с Барселоной

Лига наций УЕФА
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Без Яна всегда непросто

Ключевой футболист Атлетико пропустил матчи Лиги наций. В субботу – поединок с Барселоной
Новина українською

Голкипер национальной сборной Словении Ян Облак не сыграл в матче Лиги наций против команды Косово (2:1). Вратарь "Атлетико" почувствовал дискомфорт в плече в рамках тренировочной сессии в субботу, 14 ноября.

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Напомним, что левое плечо Ян прооперировал еще 4 года назад. В воскресенье Облак пожаловался на сильную боль, из-за чего его убрали из заявки на поединок.

По информации издания AS, не исключено, что словенец займет место в воротах на матч с греками в среду. Однако есть вероятность, что боль не исчезнет даже до субботы. Напомним, именно 21 ноября "Атлетико" встретится с "Барселоной".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Примера Барселона Чемпионат Испании Лига Наций Ла Лига Ян Облак
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Источник:
AS

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