Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кризис травм в Ливерпуле усугубляется – мерсисайдцы теряют своего капитана после матча Лиги наций
Хендо угодил в лазарет
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон получил травму в поединке за национальную сборную Англии против Бельгии (0:2) в Лиге наций. Полузащитник вышел в стартовом составе "трех львов", но был заменен после первого тайма.
После матча с "красными дьяволами" тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что Хендерсон почувствовал дискомфорт в перерыве.
Отметим, что в лазарете "Ливерпуля" уже пребывают Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен.
Популярное сейчас
- Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19
- Хацкевич заявил, что не стал бы продлевать контракт, если бы Суркис четко поставил задачу
- Динамо "атаковало" УАФ из-за возвращения Цыганкова и Сидорчука. Ассоциация ответила
- "Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО