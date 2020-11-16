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Кризис травм в Ливерпуле усугубляется – мерсисайдцы теряют своего капитана после матча Лиги наций

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Хендо угодил в лазарет

Кризис травм в Ливерпуле усугубляется – мерсисайдцы теряют своего капитана после матча Лиги наций
Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон получил травму в поединке за национальную сборную Англии против Бельгии (0:2) в Лиге наций. Полузащитник вышел в стартовом составе "трех львов", но был заменен после первого тайма.

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После матча с "красными дьяволами" тренер сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что Хендерсон почувствовал дискомфорт в перерыве.

Отметим, что в лазарете "Ливерпуля" уже пребывают Вирджил Ван Дейк, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Мохамед Салах, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Алекс Окслейд-Чемберлен.

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В статье: Джордан Хендерсон Англия Ливерпуль
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Источник:
Goal.com

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armik (Киев)
16.11.2020 в 12:22
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