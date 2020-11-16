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Двухлетняя магия Роберто? Италия при Манчини не проигрывает 21 матч подряд

Лига наций УЕФА
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Двухлетняя магия Роберто? Италия при Манчини не проигрывает 21 матч подряд
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Вчера, 15 ноября, "Скуадра Адзурра" обыграла национальную сборную Польши (2:0) в 5-м туре группового раунда Лиги наций. Таким образом, команда Роберто Манчини не уступает своим соперникам уже 21 матч подряд (16 побед, 5 ничьих).

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В квалификации на ЕВРО-2020 итальянцы и вовсе добыли 10 побед в 10 матчах. В последний раз главная команда Апеннин проигрывала под руководством Манчини Португалии в Лиге наций 10 сентября 2018-го сборной Португалии.

Сейчас Италия возглавляет первую группу высшего дивизиона турнира (9 очков) – Нидерланды отстают на один зачетный пункт, у Польши 7 баллов. В заключительном туре "Скуадра Адзурра" сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной (2 очка).

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В статье: Роберто Манчини Италия Лига Наций
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