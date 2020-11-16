Петкович: Очень хотим завтра победить. И рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал, что ждет от матча против Украины в Лиге Наций, который запланирован на 17 ноября.

- Мы потратили много сил против Испании, но к завтрашнему вечеру мы будем готовы. После финального свистка во встрече с Испанией, сразу начал думать о матче с Украиной. У нас опять не будет некоторых игроков. Поэтому мы решили довызвать Ланга, Эбишера и Касами.

Важно остаться в "Лиге А", чтобы вновь играть против таких сильных команд, как Испания. "Лига B" может быть более интересной для болельщиков, ведь выступление там опять будет связано с повышением в классе. Но я бы предпочел первый вариант. Мы очень хотим завтра победить. И рады, что можем сделать это в личной встрече с Украиной.

Стиль игры нужно корректировать в зависимости от соперника. В матче с Испанией нам частично пришлось уходить в глухую оборону. Против Украины стиль игры будет иным. Наша цель – доминировать над каждым соперником. Когда была возможность, это работало и против Испании. Мы хотим атаковать и создавать возможности, – сказал Петкович.

Напомним, в составе Швейцарии не сыграют из-за дисквалификации защитник Эльведи из "Боруссии" М и хавбек Фройлер из "Аталанты", положительные тесты на коронавирус сдали Лотомба из "Ниццы" и Видмер из "Базеля". Матч Швейцария - Украина начнется в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка. Добавим, что сейчас Украина опережает Швейцарию на три очка, однако в случае победы 1:0, 2:1 или с большей разницей мячей, именно швейцарская команда останется в дивизионе А, тогда как сине-желтые будут вынуждены перейти в дивизион В.

Ранее стало известно, что Андрей Шевченко вызвал троих игроков на замену Цыганкову, Ярмоленко, Коваленко и Сидорчуку, которые еще перед игрой с Германией сдали положительные тесты на коронавирус. К сине-желтым должны присоединиться Сергей Булеца и Александр Назаренко из "Днепра-1", а также Геннадий Судаков из "Шахтера".