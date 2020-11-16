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Шакири: У сборной Украины много хороших качеств, они заслуживают свое место в группе
Швейцарцы еще не выиграли в этом году ни одной встречи
Хавбек сборной
- Мы хотим создать проблемы сопернику за счет нашего стиля игры. Это требует значительных усилий и физических кондиций. У нас хорошие воспоминания с Люцерном, жаль, что завтра будем играть без болельщиков.
Мы должны быть готовыми с самого начала матча, как это было во встрече с Испанией. У сборной Украины много хороших качеств, они заслуживают свое место в этой группе, но и мы качественная команда.
Завтрашний матч нельзя сравнивать с 1/8 финала чемпионата мира или Европы, но это своего рода матч плей-офф. К тому же мы еще не выиграли в этом году ни одной встречи. Вот поэтому настолько хотим победить завтра, – сказал 29-летний Шакири.
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