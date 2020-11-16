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Зоммер: Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить

Лига наций УЕФА
(3 голосов)

Очень высокого мнения об Украине

Зоммер: Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить
Новина українською

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал о настрое на матч против Украины в Лиге Наций.

- Мы замечаем, что создаем большие проблемы для соперников. Такой стиль игры требует много энергии, концентрации и общения на футбольном поле.

Мы большими силами идем вперед, потому появляется больше пространства и ошибок. Но при этом нам удается хорошо играть в нападении, при этом надежно защищаться и действовать против мяча.

Мы очень высокого мнения об Украине. У них отличное нападение, много сильных сторон, есть футболисты из топ-лиг. Мы видели их матч против Германии. В этой встрече все было далеко не так очевидно, как кажется по итоговому счету. Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить, – сказал Зоммер.

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В статье: Национальная сборная Украины Ян Зоммер Национальная сборная Швейцарии
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Источник:
Вzbasel.ch

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Комментарии (1)
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victor1306 (Мадрид)
16.11.2020 в 16:13
приємно читати такі слова від гравця, команда якого "дрючила" наших в ЛЧ
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