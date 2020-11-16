Зоммер: Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал о настрое на матч против Украины в Лиге Наций.

- Мы замечаем, что создаем большие проблемы для соперников. Такой стиль игры требует много энергии, концентрации и общения на футбольном поле.

Мы большими силами идем вперед, потому появляется больше пространства и ошибок. Но при этом нам удается хорошо играть в нападении, при этом надежно защищаться и действовать против мяча.

Мы очень высокого мнения об Украине. У них отличное нападение, много сильных сторон, есть футболисты из топ-лиг. Мы видели их матч против Германии. В этой встрече все было далеко не так очевидно, как кажется по итоговому счету. Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить, – сказал Зоммер.