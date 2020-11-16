Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зоммер: Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить
Очень высокого мнения об Украине
Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер рассказал о настрое на матч против Украины в Лиге Наций.
- Мы замечаем, что создаем большие проблемы для соперников. Такой стиль игры требует много энергии, концентрации и общения на футбольном поле.
Мы большими силами идем вперед, потому появляется больше пространства и ошибок. Но при этом нам удается хорошо играть в нападении, при этом надежно защищаться и действовать против мяча.
Мы очень высокого мнения об Украине. У них отличное нападение, много сильных сторон, есть футболисты из топ-лиг. Мы видели их матч против Германии. В этой встрече все было далеко не так очевидно, как кажется по итоговому счету. Украина – команда, с которой Швейцария может себя сравнить, – сказал Зоммер.
Популярное сейчас
- Еще три игрока сборной Украины сдали положительные тесты на COVID-19
- Металл обвинил арбитра в потере победы над Кривбассом - ВИДЕО
- Автор гола в ворота Испании с Украиной не сыграет. Тренер Швейцарии вызвал еще троих игроков
- Украина объявила заявку на матч с Германией
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО