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Поражения полякам и немцам помогут Украине с рецептом успеха на Швейцарию. Аудиомнение #55

Лига наций УЕФА
(5 голосов)

Рассуждаем по поводу насыщенной международной паузы в исполнении "сине-желтых"

Поражения полякам и немцам помогут Украине с рецептом успеха на Швейцарию. Аудиомнение #55
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединки сборной Украины с Польшей и Германией, а также прикидываем, чего нам ждать со Швейцарией. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Негативные (стерильный контроль плюс Лунин) и позитивные (шанс для резервистов и эффектный футбол) моменты спарринга с "Кадрой", а также четверка с минусом за матч Лиги наций с Германией. Почему разбалансированные немцы наиграли только на один гол, а функциональная неготовность Степаненко и невезение – это главные причины поражения в субботу.

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Оправдываем и ругаем Зинченко, объясняем особенности ростера Бундестим и рассказываем, что нужно для достижения результата во вторник со Швейцарией (спойлер: "сине-желтые" действительно готовы остаться в дивизионе А). Также немного о самоуверенности Нойера, но еще больше мыслей – внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Серхио Рамос Тарас Степаненко Андрей Шевченко Украина Германия Йоахим Лев Марлос Швейцария Мануэль Нойер Польша Владимир Петкович UA-Футбол Роман Яремчук Руслан Малиновский Ян Зоммер Леон Горецка Лига Наций Тимо Вернер Александр Зинченко Нико Эльведи Александр Зубков Андрей Лунин Ремо Фройлер Ефим Конопля Подкаст Аудиомнение
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