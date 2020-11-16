Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поражения полякам и немцам помогут Украине с рецептом успеха на Швейцарию. Аудиомнение #55
Рассуждаем по поводу насыщенной международной паузы в исполнении "сине-желтых"
Анализируем поединки сборной Украины с Польшей и Германией, а также прикидываем, чего нам ждать со Швейцарией. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Негативные (стерильный контроль плюс Лунин) и позитивные (шанс для резервистов и эффектный футбол) моменты спарринга с "Кадрой", а также четверка с минусом за матч Лиги наций с Германией. Почему разбалансированные немцы наиграли только на один гол, а функциональная неготовность Степаненко и невезение – это главные причины поражения в субботу.
Оправдываем и ругаем Зинченко, объясняем особенности ростера Бундестим и рассказываем, что нужно для достижения результата во вторник со Швейцарией (спойлер: "сине-желтые" действительно готовы остаться в дивизионе А). Также немного о самоуверенности Нойера, но еще больше мыслей – внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- Дубинками били лежачих. Матч Верес - Волынь испортила полиция. ВИДЕО 18+
- Хацкевич: Сейчас в Беларуси никто не защищён – никаких прав нет у людей
- Автор гола в ворота Испании с Украиной не сыграет. Тренер Швейцарии вызвал еще троих игроков
- "Германия выиграла, но футбол проиграл". Обзор немецкой прессы после матча с Украиной
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО