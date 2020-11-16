  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Все еще положительный. Роберто Манчини сдал второй тест на коронавирус
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все еще положительный. Роберто Манчини сдал второй тест на коронавирус

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

"Скуадра Адзурра" все еще без главного тренера

Все еще положительный. Роберто Манчини сдал второй тест на коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини все еще не помощник своей команде в ближайшем матче.

Алленаторе сегодня сдал второй тест на COVID-19 - он снова оказался положительным. Об этом передает La Gazzetta dello Sport. Ближайшие дни он проведет на самоизоляции в Риме.

Без Манчини сборная Италия недавно провела две игры - были обыграны Эстония в товарищеской встрече и Польша в Лиге Наций. Вторая победа позволила "Скуадра Адзурре" возглавить группу.

Читайте такжеДвухлетняя магия Роберто? Италия при Манчини не проигрывает 21 матч подряд

Отметим, что уже в среду Италия сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Манчини Италия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...