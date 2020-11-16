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Все еще положительный. Роберто Манчини сдал второй тест на коронавирус
"Скуадра Адзурра" все еще без главного тренера
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини все еще не помощник своей команде в ближайшем матче.
Алленаторе сегодня сдал второй тест на COVID-19 - он снова оказался положительным. Об этом передает La Gazzetta dello Sport. Ближайшие дни он проведет на самоизоляции в Риме.
Без Манчини сборная Италия недавно провела две игры - были обыграны Эстония в товарищеской встрече и Польша в Лиге Наций. Вторая победа позволила "Скуадра Адзурре" возглавить группу.
Отметим, что уже в среду Италия сыграет на выезде против Боснии и Герцеговины.
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